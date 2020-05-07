Дайджест: лучший гол в истории ЛЧ, фокус Луиза с картами во рту и челлендж от одноклубника Ярмоленко
Яркие свежие футбольные моменты
Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз продемонстрировал фокус с игральными картами. 33-летний бразильский футболист взял колоду, после чего сделал вид, что достает их изо рта. Сохраняет позитив.
You did WHAT ⁉️ ???????? @DavidLuiz_4 pic.twitter.com/qmpuA9nPLZ— 433 (@433) May 6, 2020
France Football составил рейтинг лучших голов главного еврокубкового турнира – в подборку вошло 50 лучших забитых мячей. По версии авторитетного издания, самое яркое взятие ворот удалось оформить Зинедину Зидану. Француз эффектно поймал мяч на ногу в финале ЛЧ-2002 с "Байером".
???????? Zidane's GOLAZO in the 2002 @ChampionsLeague Final has been chosen as the competition's most beautiful by @francefootball! ????#RMFansEnCasa | #RMHistory pic.twitter.com/6xQUHuDqGs— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) May 5, 2020
Футболист "Вест Хэма" Фелипе Андерсон интересуется – сможете ли вы прокинуть мяч между ног кому-то из жителей вашего дома? Партнер Андрея Ярмоленко решил поэкспериментировать со своей собакой – бедный пес чуть не травмировался на скользком полу.
Can you nutmeg someone in your house? ????????— West Ham United (@????) (@WestHam) May 7, 2020
???? Young Hammers, for today's #HammersAtHome challenge, @F_Andersoon wants you to see if you can! Make sure to record yourself and send your videos our way. pic.twitter.com/7vrWinpAV6
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