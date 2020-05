Дайджест: лучший гол в истории ЛЧ, фокус Луиза с картами во рту и челлендж от одноклубника Ярмоленко

Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз продемонстрировал фокус с игральными картами. 33-летний бразильский футболист взял колоду, после чего сделал вид, что достает их изо рта. Сохраняет позитив.

France Football составил рейтинг лучших голов главного еврокубкового турнира – в подборку вошло 50 лучших забитых мячей. По версии авторитетного издания, самое яркое взятие ворот удалось оформить Зинедину Зидану. Француз эффектно поймал мяч на ногу в финале ЛЧ-2002 с "Байером".

Футболист "Вест Хэма" Фелипе Андерсон интересуется – сможете ли вы прокинуть мяч между ног кому-то из жителей вашего дома? Партнер Андрея Ярмоленко решил поэкспериментировать со своей собакой – бедный пес чуть не травмировался на скользком полу.

