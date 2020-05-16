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Кьеллини – о травме Салаха в финале ЛЧ-18: Рамос сыграл шедеврально

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(1 голосов)

Не самое очевидное мнение

Кьеллини – о травме Салаха в финале ЛЧ-18: Рамос сыграл шедеврально
Новина українською

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини в автобиографии прокомментировал игру лидера "Реала" Серхио Рамоса.

"Рамос – лучший защитник мира. Говорят, он играет импульсивно, не придерживается тактики, что 8-10 голов за сезон случаются после его ошибок, что он очень техничен и мог бы стать нападающим – он полная противоположность меня.

Однако он обладает двумя качествами, которых ни у кого нет. Он умеет сыграть важнейшую роль в больших матчах, причем его действия не поддаются логике, он способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью.

То, как он сделал это против Салаха в финале Лиги чемпионов-2018, это просто шедевр. Он всегда подчеркивал, что это получилось непреднамеренно, зная, что падая так и не отпуская при этом руку соперника, в 9 из 10 случаев это может привести к перелому", – цитирует Кьеллини Football-Italia.

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В статье: Серхио Рамос Джорджо Кьеллини Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.05.2020 в 15:07
Данное нарушение -это задержка соперника. В основном задержки бывают за форму или когда выставленной конечностью (в основном рукой) преграждают продвижение соперника. Если задержка не способствует срыву быстрой атаки, то обычно это простой фол. Как в данной ситуации. Вопрос в другом : делал ли это Рамос сознательно, зная , что есть возможность мелким фолом вывести лучшего игрока соперника из строя или нет? Скорее таки да. Кьеллини прав.
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svat1303 (Днепр)
16.05.2020 в 12:47
Рамос - урод редкостный
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