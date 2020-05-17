"Лорд" Дании рассказал, как проиграл шесть миллионов фунтов в покер

Экс-форвард лондонского "Арсенала" и "Ювентуса", а ныне нападающий "Копенгагена" Никлас Бендтнер рассказал о своей любви к покеру.

"Я проиграл огромную сумму. С 19 лет я играл против профессионалов. Сложно определить точную сумму. Это кажется нереальным, но я, наверное, проиграл где-то шесть миллионов фунтов.

Не то чтобы у меня были проблемы с азартными играми или покером. Для меня это было просто развлечением с проблемами. В прошлом я часто решался играть по-крупному. Однажды ночью в Лондоне все вышло из-под контроля. Это могло закончиться плохо, но в итоге все закончилось довольно хорошо. Я бы это пережил.

С того вечера я перестал играть в покер на крупные суммы. Сейчас я играю ради самой игры. Если мы играем в покер с друзьями, то начинаем игру с 100 датских крон", – поведал Никлас Бендтнер в ТВ-шоу Bendtner and Philine.