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"Лорд" Дании рассказал, как проиграл шесть миллионов фунтов в покер

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Бендтнер - любитель азартных игр

"Лорд" Дании рассказал, как проиграл шесть миллионов фунтов в покер
Новина українською

Экс-форвард лондонского "Арсенала" и "Ювентуса", а ныне нападающий "Копенгагена" Никлас Бендтнер рассказал о своей любви к покеру.

"Я проиграл огромную сумму. С 19 лет я играл против профессионалов. Сложно определить точную сумму. Это кажется нереальным, но я, наверное, проиграл где-то шесть миллионов фунтов.

Не то чтобы у меня были проблемы с азартными играми или покером. Для меня это было просто развлечением с проблемами. В прошлом я часто решался играть по-крупному. Однажды ночью в Лондоне все вышло из-под контроля. Это могло закончиться плохо, но в итоге все закончилось довольно хорошо. Я бы это пережил.

С того вечера я перестал играть в покер на крупные суммы. Сейчас я играю ради самой игры. Если мы играем в покер с друзьями, то начинаем игру с 100 датских крон", – поведал Никлас Бендтнер в ТВ-шоу Bendtner and Philine.

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В статье: Никлас Бендтнер
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Источник:
HLN
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