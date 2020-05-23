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Экс-форвард Металлиста застрелился в своей квартире

Общие новости
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Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством

Экс-форвард Металлиста застрелился в своей квартире
Новина українською

Бывший форвард "Металлиста" Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством.

38-летний серб застрелился в собственной квартире.

Мрдакович выступал за харьковский клуб в сезонах 2005-2006 и 2006-2007.

За украинский клуб Милян сыграл 28 матчей, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
telegraf.rs
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