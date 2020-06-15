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Касильяс отказался от участия в выборах президента Королевской испанской футбольной федерации

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Все из-за сложившейся ситуации с коронавирусом

Касильяс отказался от участия в выборах президента Королевской испанской футбольной федерации
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Экс-голкипер мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс уведомил об отказе от участия в выборах президента Королевской испанской футбольной федерации.

"Основная причина, по которой я принял это решение, — особая социальная, экономическая и эпидемиологическая ситуация, которая сложилась в Испании. Поэтому выборы отошли на второй план. Это не значит, что я закрываю эту дверь насовсем. Я хочу, чтобы выборы прошли честно и открыто, что принесет пользу испанскому футболу, но в данной ситуации я бы на это не рассчитывал.

Ранее сообщалось, что 39-летний Касильяс намерен бросить вызов нынешнему главе футбольного ведомства Испании Луису Рубиалесу. Выборы президента Королевской испанской футбольной федерации должны состояться в этом году.

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В статье: Икер Касильяс
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