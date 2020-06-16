Дайджест: капитуляция голкипера, ностальгия Лукаса Моуры и травматичная тренировка Челси

Много ли вы знаете успешных ходов на свидании с голкипером? Аккуратно покатить мяч мимо в угол, перекинуть по дуге или убрать на замахе? Прошлый век! Этот парень просто деморализовал голкипера своими выходками накоротке.

RIP to this goalkeeper. ???????????? pic.twitter.com/dvOtvyXSxu — Footy Humour (@FootyHumour) June 15, 2020

Что снится хавбеку "Тоттенхэма" Лукасу Моуре? Очевидно, что хет-трик в ворота "Аякса" в рамках полуфинала ЛЧ 2018/19. Бразильский исполнитель "шпор" спит, есть и даже играет в карты вместе с мячом, которым он расстроил футболистов нидерландского гранда. Даже кепку ему нашел…

Lucas Moura takes his Ajax hat-trick matchball everywhere ???? pic.twitter.com/OovgXLnsPJ — B/R Football (@brfootball) June 15, 2020

Такими темпами, Фрэнк Лэмпард может не досчитаться игроков перед возобновлением АПЛ – Оливье Жиру и Рубен Лофтус-Чик действовали крайне неуклюже в простых условиях тренировки.

Hoy no era el día de GIROUD ????????‍♂️???? pic.twitter.com/gqD0M9UG6z — ChiringuitoChampions (@chirichampions) June 14, 2020

Бонус: прекрасная комбинация из женского футзала.