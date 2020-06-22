Дайджест: сын Зидана пропускает с центра поля, цирковые трюки игроков Арсенала и расизм в Торино?

22-летний французский вратарь "Расинга" Люка Зидан пропустил гол почти с центра поля в матче с "Тенерифе". Сын тренера мадридского "Реала" позволил забить еще раз после мощного удара соперника в пределах штрафной площадки. "Расинг" сумел лишь сократить разрыв в счете (1:2).

Цирковые трюки заказывали? Дани Себальос в поединке с "Брайтоном" эффектно продемонстрировал один из приемов шапито – испанец рухнул на газон, но начал вставать в момент передачи от партнера. Оцените комичность ситуации сами:

Пресс-служба "Торино" на своей странице в Твиттере опубликовала фотографию в поддержку Black Lives Matter. Игроки почтили память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, став на колено в центральном круге. Правда, фотограф запечатлел Белотти, который подошел к Н'Кулу. "Почему черный мужчина склоняется перед белым? Что здесь не так?" – начали возмущаться в комментариях.