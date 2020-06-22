Дайджест: сын Зидана пропускает с центра поля, цирковые трюки игроков Арсенала и расизм в Торино?
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22-летний французский вратарь "Расинга" Люка Зидан пропустил гол почти с центра поля в матче с "Тенерифе". Сын тренера мадридского "Реала" позволил забить еще раз после мощного удара соперника в пределах штрафной площадки. "Расинг" сумел лишь сократить разрыв в счете (1:2).
Luca Zidane, made in La Fabrica! @diarioas @RadioMARCA @sport @mundodeportivo @cristobalsoria pic.twitter.com/aw49Nwyryl— Don Diego (@futbol_433) June 21, 2020
Цирковые трюки заказывали? Дани Себальос в поединке с "Брайтоном" эффектно продемонстрировал один из приемов шапито – испанец рухнул на газон, но начал вставать в момент передачи от партнера. Оцените комичность ситуации сами:
Ceballos passes the ball under a prostrate Lacazette. #BHAARS pic.twitter.com/cLEapmyrME— ???????????????????????????????????? ↙ ↙ ↙ (@josephstern) June 20, 2020
Пресс-служба "Торино" на своей странице в Твиттере опубликовала фотографию в поддержку Black Lives Matter. Игроки почтили память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, став на колено в центральном круге. Правда, фотограф запечатлел Белотти, который подошел к Н'Кулу. "Почему черный мужчина склоняется перед белым? Что здесь не так?" – начали возмущаться в комментариях.
#BlackLivesMatter ✊✊????✊????✊????✊????✊???? pic.twitter.com/KrnV56iK86— Torino FC English (@TorinoFC1906_En) June 20, 2020