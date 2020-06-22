  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Дайджест: сын Зидана пропускает с центра поля, цирковые трюки игроков Арсенала и расизм в Торино?

Общие новости
(1 голосов)

Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: сын Зидана пропускает с центра поля, цирковые трюки игроков Арсенала и расизм в Торино?
Новина українською

22-летний французский вратарь "Расинга" Люка Зидан пропустил гол почти с центра поля в матче с "Тенерифе". Сын тренера мадридского "Реала" позволил забить еще раз после мощного удара соперника в пределах штрафной площадки. "Расинг" сумел лишь сократить разрыв в счете (1:2).

Цирковые трюки заказывали? Дани Себальос в поединке с "Брайтоном" эффектно продемонстрировал один из приемов шапито – испанец рухнул на газон, но начал вставать в момент передачи от партнера. Оцените комичность ситуации сами:

Пресс-служба "Торино" на своей странице в Твиттере опубликовала фотографию в поддержку Black Lives Matter. Игроки почтили память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, став на колено в центральном круге. Правда, фотограф запечатлел Белотти, который подошел к Н'Кулу. "Почему черный мужчина склоняется перед белым? Что здесь не так?" – начали возмущаться в комментариях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Николя Нкулу Расинг (Испания) Торино (Турин) Андреа Белотти Лука Зидан Дани Себальос Даниель Себальос Дайджест
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...