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Славия досрочно стала чемпионом Чехии

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Столичная команда празднует триумф

Славия досрочно стала чемпионом Чехии
Новина українською

Пражская "Славия" досрочно завоевала золотые медали чемпионата Чехии благодаря победе в матче с "Викторией" из Пльзени. Встреча состоялась вчера, 24 июня, в Праге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч за 21 минуту до конца поединка провел Петр Шевчик.

"Славия" набрала 78 зачетных пунктов. Команда опережает "Викторию" на 9 очков. Теперь по количеству побед в чемпионате Чехии "Славия" обошла команду из Пльзени.

Пражский коллектив завоевал второй чемпионский титул подряд. Всего в активе "Славии" шесть трофеев (1995/1996, 2007/2008, 2008/2009, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020). Команда 22 раза выигрывала чемпионат Чехословакии.

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В статье: Славия (Прага) Чемпионат Чехии
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