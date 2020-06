Славия досрочно стала чемпионом Чехии

Пражская "Славия" досрочно завоевала золотые медали чемпионата Чехии благодаря победе в матче с "Викторией" из Пльзени. Встреча состоялась вчера, 24 июня, в Праге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч за 21 минуту до конца поединка провел Петр Шевчик.

"Славия" набрала 78 зачетных пунктов. Команда опережает "Викторию" на 9 очков. Теперь по количеству побед в чемпионате Чехии "Славия" обошла команду из Пльзени.

It's done! ????

We secured our 2⃣0⃣ th Czech title!#slaviaprague #hotovo20 pic.twitter.com/hkqmMFIc80