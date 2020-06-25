Славия досрочно стала чемпионом Чехии
Столичная команда празднует триумф
Пражская "Славия" досрочно завоевала золотые медали чемпионата Чехии благодаря победе в матче с "Викторией" из Пльзени. Встреча состоялась вчера, 24 июня, в Праге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч за 21 минуту до конца поединка провел Петр Шевчик.
"Славия" набрала 78 зачетных пунктов. Команда опережает "Викторию" на 9 очков. Теперь по количеству побед в чемпионате Чехии "Славия" обошла команду из Пльзени.
It's done! ????— SK Slavia Prague EN ⭐️⭐️ (@slavia_eng) June 24, 2020
We secured our 2⃣0⃣ th Czech title!#slaviaprague #hotovo20 pic.twitter.com/hkqmMFIc80
Пражский коллектив завоевал второй чемпионский титул подряд. Всего в активе "Славии" шесть трофеев (1995/1996, 2007/2008, 2008/2009, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020). Команда 22 раза выигрывала чемпионат Чехословакии.