Мбаппе в главной роли? Что известно о новой FIFA 21

На днях EA SPORTS опубликовали тизер-трейлер новой части FIFA - под 21-м номерным знаком.

На игровой площадке Steam уже появилась страница FIFA 21. Сейчас в ней нет ни скриншотов, ни видео новой игры, есть только дата релиза футбольного симулятора - 9 октября 2020 года.

Цены на копию игры, рассчитанную на персональные компютеры:

Предзаказ EA SPORTS™ FIFA 21 Standard Edition - 1799 грн;

Предзаказ EA SPORTS™ FIFA 21 Champions Edition - 2199 грн ;

Предзаказ EA SPORTS™ FIFA 21 Ultimate Edition + Limited Time Bonus - 2499 грн;

Предзаказ любой из версий даст покупателю три золотых набора карточек в режиме Ultimate Team, игрока с обложки FIFA 21 в аренду на пять матчей FUT, особые комплекты формы FUT и другой контент.

Предзаказ версий Champions и Ultimate дасть возможность поиграть на три дня раньше обладателей стандартной версии.

Cтоит отметить, что версия для ПК будет аналогична версии PlayStation 4. Electronic Arts сообщает, что вариант игры на новом поколении консолей - PlayStation 5 будет немного отличаться и реализует некоторые особенности новой "приставки", а именно:

обратная связь контроллера DualSense, с помощью которого игра сможет передать ощущения удара по мячу;

технологии отложенного освещения;

мгновенные загрузки;

Для платформы Nintendo Switch новая FIFA также выйдет, под названием Legacy Edition. Версия на Nintendo получит новые составы и оверлеи, но новых технологий и режимов там не будет...

От теории к практике. Рассмотрим теперь, что же показали "электроники" в новом трейлере. В ролике от EA SPORTS главным действующим лицом стал форвард сборной Франции Киллиан Мбаппе. В трейлере также были показаны фрагменты с виртуальных поединков между "ПСЖ" и "Ливерпулем" в рамках ЛЧ, а также матч "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в АПЛ.

Вашему вниманию несколько скриншотов, посмотрите как потрясно выглядит легендарная арена - "Энфилд"!

Многие СМИ, в частности Goal.com сообщает, что именно французский нападающий станет фронтменом новой части FIFA 21, но официально студия пока не представила обложку.

Игроки из "Барселоны" и "Ювентуса" вероятнее всего на обложку не попадут, так как главный конкурент FIFA - Pro Evolution Soccer имеет партнерские соглашения с каталонцами и туринцами.

Ах да! А вот и трейлер новой FIFA 21