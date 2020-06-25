  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Чудо-гол Ван Бастена и упущенный шанс Беланова - 32 года назад Нидерланды обыграли СССР в финале Евро

Общие новости
(1 голосов)

Великолепный матч

Чудо-гол Ван Бастена и упущенный шанс Беланова - 32 года назад Нидерланды обыграли СССР в финале Евро
UA-Футбол
Новина українською

Ровно 32 года назад, 25-го июня 1988-го, сборная Нидерландов и сборная СССР встретились в финале Евро. Командами руководили два тренера со своим взглядом на футбол - Валерий Лобановский и Ринус Михелс.

Читайте такжеFourFourTwo признал Фергюсона лучшим тренером в истории, Лобановский в десятке

Обе сборные встречались в групповом этапе и благодаря голу Василия Раца подопечные Лобановского одержали победу. Однако в финале все было совсем иначе - "оранжевые" выиграли золото благодаря голам Ван Бастена и Гуллита.

Особое внимание стоит отдать точному удару Марко, который некоторые считают одним из лучших голов в истории. Был шанс у СССР вернуть интригу во втором тайме, но Игорь Беланов не забил с пенальти, ударив по центру ворот.

Великолепная команда Ринуса Михелса выиграло свое единственное европейское золото. А для сборной СССР это был третий проигранный финал Евро. В 1960-м им покорялись золотые медали.

СССР - Нидерланды 0:2
Голы: Гуллит 32, Ван Бастен 54

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Беланов Нидерланды Марко ван Бастен Валерий Лобановский Руд Гуллит Ринус Михелс СССР
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...