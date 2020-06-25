Чудо-гол Ван Бастена и упущенный шанс Беланова - 32 года назад Нидерланды обыграли СССР в финале Евро

Ровно 32 года назад, 25-го июня 1988-го, сборная Нидерландов и сборная СССР встретились в финале Евро. Командами руководили два тренера со своим взглядом на футбол - Валерий Лобановский и Ринус Михелс.

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Обе сборные встречались в групповом этапе и благодаря голу Василия Раца подопечные Лобановского одержали победу. Однако в финале все было совсем иначе - "оранжевые" выиграли золото благодаря голам Ван Бастена и Гуллита.

Особое внимание стоит отдать точному удару Марко, который некоторые считают одним из лучших голов в истории. Был шанс у СССР вернуть интригу во втором тайме, но Игорь Беланов не забил с пенальти, ударив по центру ворот.

Великолепная команда Ринуса Михелса выиграло свое единственное европейское золото. А для сборной СССР это был третий проигранный финал Евро. В 1960-м им покорялись золотые медали.

СССР - Нидерланды 0:2

Голы: Гуллит 32, Ван Бастен 54