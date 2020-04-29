FourFourTwo признал Фергюсона лучшим тренером в истории, Лобановский в десятке, Луческу - 87-й
Клопп и Моуриньо не попали в первую десятку
Авторитетный портал FourFourTwo продолжает составлять собственные топы. На этот раз, пришел черед лучших тренеров в истории.
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Первое место занял экс-наставник "МЮ" Алекс Фергюсон, который опередил Ринуса Михелса и Йохана Кройффа. Украинский тренер Валерий Лобановский оказался на десятой строке. Приводим вашему вниманию десятку лучших.
- Алекс Фергюсон
- Ринус Михелс
- Йохан Кройфф
- Билл Шенкли
- Хосеп Гвардиола
- Арриго Сакки
- Мэтт Басби
- Эленио Эррера
- Эрнст Хаппель
- Валерий Лобановский
Отдельно отметим, что экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу оказался на 87-м месте. Жозе Моуриньо стал 12-м, Клопп - 29-м.
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