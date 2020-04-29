  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

FourFourTwo признал Фергюсона лучшим тренером в истории, Лобановский в десятке, Луческу - 87-й

Общие новости
(1 голосов)

Клопп и Моуриньо не попали в первую десятку

FourFourTwo признал Фергюсона лучшим тренером в истории, Лобановский в десятке, Луческу - 87-й
UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный портал FourFourTwo продолжает составлять собственные топы. На этот раз, пришел черед лучших тренеров в истории.

Читайте такжеБлаттер возглавил список самых ненавистных людей в футболе, Моуриньо и Роналду попали в десятку

Первое место занял экс-наставник "МЮ" Алекс Фергюсон, который опередил Ринуса Михелса и Йохана Кройффа. Украинский тренер Валерий Лобановский оказался на десятой строке. Приводим вашему вниманию десятку лучших.

  1. Алекс Фергюсон
  2. Ринус Михелс
  3. Йохан Кройфф
  4. Билл Шенкли
  5. Хосеп Гвардиола
  6. Арриго Сакки
  7. Мэтт Басби
  8. Эленио Эррера
  9. Эрнст Хаппель
  10. Валерий Лобановский

Отдельно отметим, что экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу оказался на 87-м месте. Жозе Моуриньо стал 12-м, Клопп - 29-м.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Мирча Луческу Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Валерий Лобановский Эрнст Хаппель Йохан Кройфф Арриго Сакки Билл Шенкли Ринус Михелс Эленио Эррера Мэтт Бэсби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...