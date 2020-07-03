Звезда Евро-2004 Милан Барош завершил карьеру

Оказывается, он до сих пор выступал на высшем уровне. Милан Барош только сегодня объявил о завершении длиннющей карьеры.

"Ментально я готов продолжать, но тело говорит мне "нет". Меня преследовали проблемы со здоровьем уже давно, и сейчас организм уже не готов работать, как раньше", - цитирует знаменитого чеха AP.

Барош последние три сезона выступал в родном "Банике" из Остравы. В минувшем чемпионате ветеран из-за травм лишь 14 раз выходил на поле, забив 1 гол.

На пике славы Милан играл за "Ливерпуль" (2002-2005), "Лион" (2007-08) и "Галатасарай" (2008-13), но сполна реализовался только в Турции, хотя после шикарно проведенного Евро-2004, на котором забил 5 голов и отдал 2 ассиста, и считался одним из наиболее перспективных молодых форвардов мира.

Также Барош - второй лучший бомбардир в истории сборной Чехии - 41 гол в 93 матчах. Больше только у Яна Коллера (55).