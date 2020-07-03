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Звезда Евро-2004 Милан Барош завершил карьеру

Общие новости
(1 голосов)

Чех повесил бутсы на гвоздь в 38 лет

Звезда Евро-2004 Милан Барош завершил карьеру
Новина українською

Оказывается, он до сих пор выступал на высшем уровне. Милан Барош только сегодня объявил о завершении длиннющей карьеры.

"Ментально я готов продолжать, но тело говорит мне "нет". Меня преследовали проблемы со здоровьем уже давно, и сейчас организм уже не готов работать, как раньше", - цитирует знаменитого чеха AP.

Барош последние три сезона выступал в родном "Банике" из Остравы. В минувшем чемпионате ветеран из-за травм лишь 14 раз выходил на поле, забив 1 гол.

На пике славы Милан играл за "Ливерпуль" (2002-2005), "Лион" (2007-08) и "Галатасарай" (2008-13), но сполна реализовался только в Турции, хотя после шикарно проведенного Евро-2004, на котором забил 5 голов и отдал 2 ассиста, и считался одним из наиболее перспективных молодых форвардов мира.

Также Барош - второй лучший бомбардир в истории сборной Чехии - 41 гол в 93 матчах. Больше только у Яна Коллера (55).

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В статье: Милан Барош Галатасарай (Стамбул) Ливерпуль Баник (Острава)
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Комментарии (2)
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Ten0N (Leopolis)
03.07.2020 в 22:17
"хотя после шикарно проведенного Евро-2002" - Клоуны вы хоть читайте что вы*ераете на сайте. Бездари тупорылые
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ZSTV1223 (Черкаси)
03.07.2020 в 22:41
А написати щось типу "шановні журналісти у вашій статті я помітив помилку, ви написали євро-2002 замість євро-2004, виправте будь-ласка" виховання ніяк не дозволяє ?
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