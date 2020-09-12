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Бертольо в ударе. Соперник Колоса по ЛЕ добыл волевую победу в чемпионате

Общие новости
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"Арис" в отличной форме

Бертольо в ударе. Соперник Колоса по ЛЕ добыл волевую победу в чемпионате
Новина українською

Соперник "Колоса" по 2-му раунду квалификации Лиги Европы "Арис" добыл красивую волевую победу в 1-м туре греческой Суперлиги.

Команда из Салоник дома одолела "Ламию", хотя еще на 71-й минуте уступала в счете. За "Арис" забивали хорошо знакомые нам люди - Бруну Гама (экс-"Днепр") и Факундо Бертольо (экс-"Динамо"). Аргентинец стал героем встречи, ведь он кроме гола еще и заработал пенальти.

Матч "Ариса" против "Колоса" пройдет в Греции в четверг, 17 сентября. Для команды из Ковалевки это будет абсолютный дебют в еврокубках.

"Арис" - "Ламия" - 3:1

Голы: Кристиан Лопес, 72, Бруну Гама, 78 (с пенальти), Бертольо, 88

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В статье: Факундо Бертольо Арис (Греция) Колос (Ковалевка) Бруну Гама Ламия (Греция)
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