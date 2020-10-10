Легендарный бомбардир Ливерпуля возглавил индийский клуб

Робби Фаулер подписал двухлетний контракт с индийским клубом "Ист Бенгал" и уже полетел в Гоа, где команда проводит сборы, сообщает Times of India.

До этого 45-летний англичанин тренировал в не менее экзотичных странах - в сезоне-2012/13 он возглавлял таиландский "Муангтонг Юнайтед", а чемпионат-2019/20 провел в австралийском "Брисбен Роар".

Фаулер - живая легенда "Ливерпуля", за который он забил 183 гола в 369 матчах. На закате карьеры он поиграл в АПЛ за "Ман Сити", "Лидс Юнайтед" и "Кардифф", а также забил 7 голов в 26 матчах за сборную Англии в 1996-2002 годах.

Костяк "Ист Бенгал" составляют испанские легионеры с опытом выступлений в Сегунде-Б. Среди них экс-защитник "Карпат" Борха Гомес и бывший игрок "Черноморца" Креспи, который, однако, не пробился в основу команды при Романе Григорчуке и не сыграл в УПЛ ни матча.