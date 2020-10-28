  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ФИФА отреагировала на высказывания президента Барселоны об участии клуба в Суперлиги

Общие новости
(1 голосов)

В организации ничего не знают

ФИФА отреагировала на высказывания президента Барселоны об участии клуба в Суперлиги
Новина українською

ФИФА выступила с заявлением о высказываниях ушедшего в отставку президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу об участии в европейской Суперлиге.

"ФИФА не знает ни о каком соглашении. Как мы уже говорили ранее, тема так называемой "европейской Суперлиги" периодически возникает, и ФИФА не хочет больше комментировать это, поскольку существуют хорошо зарекомендовавшие себя футбольные институциональные структуры.

Читайте такжеГлава ФИФА Инфантино заразился коронавирусом

Как вновь заявил на прошлой неделе президент ФИФА, основное внимание организация уделяет глобальному развитию футбола и новому клубному чемпионату мира, а не какой-либо европейской Суперлиге", – говорится в сообщении ФИФА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...