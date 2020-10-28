ФИФА отреагировала на высказывания президента Барселоны об участии клуба в Суперлиги

ФИФА выступила с заявлением о высказываниях ушедшего в отставку президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу об участии в европейской Суперлиге.

"ФИФА не знает ни о каком соглашении. Как мы уже говорили ранее, тема так называемой "европейской Суперлиги" периодически возникает, и ФИФА не хочет больше комментировать это, поскольку существуют хорошо зарекомендовавшие себя футбольные институциональные структуры.

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Как вновь заявил на прошлой неделе президент ФИФА, основное внимание организация уделяет глобальному развитию футбола и новому клубному чемпионату мира, а не какой-либо европейской Суперлиге", – говорится в сообщении ФИФА.