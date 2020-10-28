ФИФА отреагировала на высказывания президента Барселоны об участии клуба в Суперлиги
В организации ничего не знают
ФИФА выступила с заявлением о высказываниях ушедшего в отставку президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу об участии в европейской Суперлиге.
"ФИФА не знает ни о каком соглашении. Как мы уже говорили ранее, тема так называемой "европейской Суперлиги" периодически возникает, и ФИФА не хочет больше комментировать это, поскольку существуют хорошо зарекомендовавшие себя футбольные институциональные структуры.
Читайте такжеГлава ФИФА Инфантино заразился коронавирусом
Как вновь заявил на прошлой неделе президент ФИФА, основное внимание организация уделяет глобальному развитию футбола и новому клубному чемпионату мира, а не какой-либо европейской Суперлиге", – говорится в сообщении ФИФА.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ференцварош - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч
- Ференцварош - Динамо Киев. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Ковалюк: Сразу после замены Дентиньо на Тайсона у ворот Шахтера стали возникать моменты
- Экс-вратарь Тоттенхэма и двукратный призер мундиаля завершил игровую карьеру
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...