Товарищеский матч. Дания обыгрывает Швецию
Скромная победа хозяев, по игре могло все завершиться с более крупным счетом
Товарищеский матч
Стадион: Брондбю (Дания)
Дания - Швеция 2:0
Голы: Винд 61, Бах 75
Дания: Кристенсен, Андерсен, Дамсгард, Дилэйни, Дольберг (Винд 46), Йонссон, Йоргенсен, Ларсен, Мехле, Нельссон, Эриксен (Бах 46).
Швеция: Даниельсон, Ольсон, Исаак, Йоханссон, Каюсте, Куайсон, Нордфельдт, Сванберг, Свенссон, Старфельт, Хильемарк.
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