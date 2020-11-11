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Товарищеский матч. Дания обыгрывает Швецию

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Скромная победа хозяев, по игре могло все завершиться с более крупным счетом

Товарищеский матч. Дания обыгрывает Швецию
UA-Футбол
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Товарищеский матч

Стадион: Брондбю (Дания)

Дания - Швеция 2:0

Голы: Винд 61, Бах 75

Дания: Кристенсен, Андерсен, Дамсгард, Дилэйни, Дольберг (Винд 46), Йонссон, Йоргенсен, Ларсен, Мехле, Нельссон, Эриксен (Бах 46).

Швеция: Даниельсон, Ольсон, Исаак, Йоханссон, Каюсте, Куайсон, Нордфельдт, Сванберг, Свенссон, Старфельт, Хильемарк.

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В статье: Швеция Дания
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