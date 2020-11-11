Германия - Чехия 1:0. Хорошая игра резервистов

Чехия стала второй сборной после Украины, которая проиграла Германии в 2020-м году. Обе команды сыграли далеко не основными составами, но доминирование хозяев было ощутимым. Германия контролировала матч, создавала много моментов, и позволила чехам включиться в игру только на последних минутах.

Как и в предыдущих товарищеских матчах, Йоахим Лев использовал дебютантов. В этот раз ими были закрыты проблемные позиции фланговых защитников. Слева сыграл фулбек ПСВ Филипп Макс, ранее игравший в “Аугсбурге”, а справа – Ридле Баку, представляющий “Вольфсбург”. Оба новичка понравились своими подключениями к атаке. Макс известный своими кроссами и прострелами, и сегодня он часто обострял игру своей команды, играя быстро, в одно касание, чаще всего ища в штрафной соперника форварда Вальдшмидта. Баку действует в другом стиле. Он смещается в центр под удар, или чтобы подыграть партнерам. Сработала первая связка. Вратарь сборной Чехии Павленка (игрок “Вердера”) парировал дальний удар Нойхауса, но Макс, подобрав мяч, сразу прострелил на Вальдшмидта – 1:0.

Германия доминировала за счет очень надежной игре в центре поля. Королями себя чувствовали Гюндоган (игравший с капитанской повязкой) и Нойхаус. Хавбек Гладбаха мог забивать во втором тайме, но попал в крестовину, Гюндоган упустил момент в первой половине игры. В перерыве он был заменен. Вероятно, полузащитник “Сити” понадобится Леву в матче против Украины.

Лучшим игроком матча, вероятно, стал Павленка, совершивший несколько эффектных сэйвов, например после двух ударов Амири в упор. Игра в одни ворота продолжалась примерно до 60-й минуты, затем вышедшие на замену у гостей Соучек, Дарида и Выдра пару раз потревожили Траппа, самым опасным был момент форварда “Бернли”. Однако счет остался неизменным – 1:0 в пользу Германии. Йоахим Лев может быть доволен игрой резервистов.

Товарищеский матч. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

Германия – Чехия 1:0

Гол: Вальдшмидт 13

Германия: Трапп – Рюдигер, Кох, Та – Макс (Шульц 68), Гюндоган (Дауд 46), Нойхаус, Баку – Брандт, Хофманн (Амири 21) – Вальдшмидт

Чехия: Павленка – Новак (Соучек 46), Матею, Брабец, Холес – Копиц (Ондрашек 78), Йемелка – Черны (Янкто 46), Барак (Крал 68), Дочкал (Дарида 69) – Крменчик (Выдра 46)

Предупреждение: Соучек 76