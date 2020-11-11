Товарищеский матч. Третий состав Италии выполняет работу против Эстонии

Товарищеский матч

Флоренция. "Артемио Франки"

Италия - Эстония 4:0

Голы: Грифо 14, 75 (пен.), Бернардески 27, Орсолини 86 (пен.)

Италия: Сиригу, Ди Лоренцо, Д'Амброзио (Калабрия 80), Бастони, Эмерсон (Лука Пеллегрини 72), Гальярдини, Тонали (Пессина 46), Сориано, Бернардески (Орсолини 72), Лазанья (Пеллегри 71), Грифо (Эль-Шаарави 80)

Эстония: Мееритс, Тенисте (Лиландер 46), Баранов, Метс, Пикк (Ярвелайд 79), Айнсалу (Тунёв 46), Соометс, Ливак, Миллер (Сорга 58), Марин (Тур 46), Саппинен (Лепик 58)

Предупреждения: Д'Амброзио 19 - Тунёв 80, Лепик 90+2

Этот матч не был нужен Италии. Видя вспышки коронавируса в Серии А и во всей стране, Роберто Манчини вызвал в сборную 41-го игрока. Часть не доехала из-за запрета местных властей (Рима, Флоренции). А лидерам грандов позволили опоздать. В итоге сегодня в "старте" вышли вратарь, опорник и центрфорвард аутсайдеров Серии А, причём последний ещё не забил ни одного мяча. Центральные защитники Д'Амброзио и Бастони, очень давно не игравшие без помощи третьего. Глухие запасные грандов. А руководил ими помощник также заразившегося Манчини Альберико Эвани. Но против эстонцев и этого хватило.

Итальянцы играли медленно и почти без флангов, через центр. В первом тайме они хотя бы заперли эстонцев возле ворот Мееритса. Сиригу пришлось тащить лишь один срезавшийся навес. Во втором же он уже отбил мощный выстрел Ливака с острого угла. А фаворит реализовал почти всё, что создал. Бастони забросил, Лазанья оставил, Грифо положил с 25-ти метров с рикошетом от стойки. Бернардески сместился справа с мячом и пробил низом с 17-ти. Во втором тайме Грифо дважды не попал из левой части штрафной. Мееритс спас от Эль-Шаарави. А Гальярдини и Орсолини прорвались в штрафную и были сбиты.

20-й матч "Скуадры Адзурры" подряд без поражений, "сухие" ворота, Грифо стал 27-ым автором гола за сборную в эру Манчини и сразу же сделал дубль. Работа выполнена.