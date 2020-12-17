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Роберт Левандовский - игрок года по версии ФИФА

Общие новости
(1 голосов)

Не Золотой мяч, но тоже престижно

Роберт Левандовский - игрок года по версии ФИФА
UA-Футбол
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В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Был назван лучший игрок года.

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Награду получил форвард "Баварии" Роберт Левандовский. Он стал лучшим бомбардиром мюнхенцев во всех турнирах и завоевал за год пять трофеев.

Все эксперты называли его лучшим игроком года и главным претендентом на Золотой мяч, но France Football решил отменить вручение награды. Ранее, поляк стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.

Отметим, что также на награду претендовали Месси и Роналду.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (9)
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Loader (Днепр)
17.12.2020 в 22:43
Ну вот и славно. Хоть ФИФА позаботилась. Мало кому удается достичь высот Золотого мяча и лягушатники умудрились испоганить идею.
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+4
-1
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okolegko (Київ)
17.12.2020 в 23:45
У-у-у-у. Навіть ти спромігся визнати цей факт. А як же найкращий футболіст всіх часів і народів Мессі?
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+1
-1
Po4eson (Одесса)
17.12.2020 в 22:20
В следующем году должен быть Златан
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+2
0
avatar
Loader (Днепр)
17.12.2020 в 22:43
Ну если Милан уверенно возьмет чемпионат и ЛЕ, то может быть.
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+2
0
Ol-g (Одесса)
17.12.2020 в 23:00
А в случае последующего обнаружения допинга будет некрасиво.
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
17.12.2020 в 22:12
От поясніть, чому скасували Золотий м'яч? Ну от всі клубні турніри все ж таки провели! Реально жалко Левандовскі, він заслужив, але не отримає нагороду через цих ідіотів!
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+4
0
Maradona_86
17.12.2020 в 22:15
все просто. Франс Футбол - от слова франс, местный чемпионат отменили и спустя месяц отменили и Золотой мяч. французская логика - она такая
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
17.12.2020 в 22:48
Потому что Месси в этом году давать не за что
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+3
-2
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Zapp Brannigan (Київ)
17.12.2020 в 23:24
Та цього року тільки Левандовському і є за що! Мессі, Роналду, Неймар - всі так собі виступили...
+1
0


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