Роберт Левандовский - игрок года по версии ФИФА
Не Золотой мяч, но тоже престижно
В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Был назван лучший игрок года.
Награду получил форвард "Баварии" Роберт Левандовский. Он стал лучшим бомбардиром мюнхенцев во всех турнирах и завоевал за год пять трофеев.
Все эксперты называли его лучшим игроком года и главным претендентом на Золотой мяч, но France Football решил отменить вручение награды. Ранее, поляк стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.
???? He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020
???? @FCBayern | @LaczyNasPilka ???????? pic.twitter.com/TK34hTXcsS
Отметим, что также на награду претендовали Месси и Роналду.
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