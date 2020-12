Роберт Левандовский - игрок года по версии ФИФА

В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Был назван лучший игрок года.

Награду получил форвард "Баварии" Роберт Левандовский. Он стал лучшим бомбардиром мюнхенцев во всех турнирах и завоевал за год пять трофеев.

Все эксперты называли его лучшим игроком года и главным претендентом на Золотой мяч, но France Football решил отменить вручение награды. Ранее, поляк стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.

???? He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!



???? @FCBayern | @LaczyNasPilka ???????? pic.twitter.com/TK34hTXcsS