Молодежные чемпионаты мира не состоятся в 2021 году из-за коронавируса - ФИФА

Чемпионаты мира U-17 и U-20 не состоятся в 2021 году в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт ФИФА.

Соревнования планировали провести в Перу (U-17) и Индонезии (U-20), однако, согласно решению федерации, эти страны проведут мировые первенства в 2023 году.

Напомним, что действующим чемпионом мира U-20 является сборная Украины . В 2019 году команда Александра Петракова выиграла чемпионат в Польше, обыграв в финале Южную Корею.

Сборная Бразилии – действующий чемпион мира U-17. В 2019 году бразильцы выиграли турнир в четвертый раз в истории.