Молодежные чемпионаты мира не состоятся в 2021 году из-за коронавируса - ФИФА
Сборная Украины U-20 сможет попробовать защитить титул чемпиона мира чуть больше чем через два года
Чемпионаты мира U-17 и U-20 не состоятся в 2021 году в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт ФИФА.
Соревнования планировали провести в Перу (U-17) и Индонезии (U-20), однако, согласно решению федерации, эти страны проведут мировые первенства в 2023 году.
Напомним, что действующим чемпионом мира U-20 является
Сборная Бразилии – действующий чемпион мира U-17. В 2019 году бразильцы выиграли турнир в четвертый раз в истории.
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