  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Молодежные чемпионаты мира не состоятся в 2021 году из-за коронавируса - ФИФА

Общие новости
(1 голосов)

Сборная Украины U-20 сможет попробовать защитить титул чемпиона мира чуть больше чем через два года

Молодежные чемпионаты мира не состоятся в 2021 году из-за коронавируса - ФИФА
Новина українською

Чемпионаты мира U-17 и U-20 не состоятся в 2021 году в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт ФИФА.

Соревнования планировали провести в Перу (U-17) и Индонезии (U-20), однако, согласно решению федерации, эти страны проведут мировые первенства в 2023 году.

Напомним, что действующим чемпионом мира U-20 является сборная Украины. В 2019 году команда Александра Петракова выиграла чемпионат в Польше, обыграв в финале Южную Корею.

Сборная Бразилии – действующий чемпион мира U-17. В 2019 году бразильцы выиграли турнир в четвертый раз в истории.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА Украина U-20 коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...