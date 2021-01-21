Могут не допускать на Чемпионат мира. ФИФА, УЕФА и остальные конфедерации выступили против Супелиги
Футбол на пороге войны
Пресс-служба ФИФА выступила с официальным заявлением, которое поддержали УЕФА, КАФ, КОНМЕБОЛ, АФК и КОНКАКАФ.
Основной посыл заявления - недопустимости создания и участия клубов в Суперлиге. Напомним, что лучшие клубы Европы планируют создать свое отдельное соревнование.
В случае участия игроков в Суперлиге, им будут грозить санкции от всех футбольных конфедераций. Возможен запрет участия на чемпионатах мира и Европы.
FIFA and the six confederations have released a statement in light of recent media speculation about the creation of a closed European 'Super League'.— FIFA.com (@FIFAcom) January 21, 2021
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Отметим, что ранее экс-президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что каталонцы дали добро на участие в турнире.
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