Могут не допускать на Чемпионат мира. ФИФА, УЕФА и остальные конфедерации выступили против Супелиги

Пресс-служба ФИФА выступила с официальным заявлением, которое поддержали УЕФА, КАФ, КОНМЕБОЛ, АФК и КОНКАКАФ.

Основной посыл заявления - недопустимости создания и участия клубов в Суперлиге. Напомним, что лучшие клубы Европы планируют создать свое отдельное соревнование.

В случае участия игроков в Суперлиге, им будут грозить санкции от всех футбольных конфедераций. Возможен запрет участия на чемпионатах мира и Европы.

FIFA and the six confederations have released a statement in light of recent media speculation about the creation of a closed European 'Super League'.



