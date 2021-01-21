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Могут не допускать на Чемпионат мира. ФИФА, УЕФА и остальные конфедерации выступили против Супелиги

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Футбол на пороге войны

Могут не допускать на Чемпионат мира. ФИФА, УЕФА и остальные конфедерации выступили против Супелиги
UA-Футбол
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Пресс-служба ФИФА выступила с официальным заявлением, которое поддержали УЕФА, КАФ, КОНМЕБОЛ, АФК и КОНКАКАФ.

Основной посыл заявления - недопустимости создания и участия клубов в Суперлиге. Напомним, что лучшие клубы Европы планируют создать свое отдельное соревнование.

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В случае участия игроков в Суперлиге, им будут грозить санкции от всех футбольных конфедераций. Возможен запрет участия на чемпионатах мира и Европы.

Отметим, что ранее экс-президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что каталонцы дали добро на участие в турнире.

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В статье: УЕФА ФИФА Суперлига
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