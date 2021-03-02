Праздник экс-тренеров Тоттенхэма: сегодня отмечают День рождения Харри Реднапп и Маурисио Почеттино

Генри Джеймс (Харри) Реднапп родился 2 марта 1947-го в Лондоне, сегодня специалисту исполняется 74 года. Харри – отец бывшего полузащитника и капитана "Ливерпуля" Джейми Реднаппа и дядя бывшего полузащитника лондонского "Челси" Фрэнка Лэмпарда. Реднапп выступал за "Вест Хэм"; тренировал "молотобойцев", "Портсмут", "Тоттенхэм" и другие английские клубы.

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Маурисио Роберто Почеттино Троссеро сегодня исполняется 49 лет. Сейчас аргентинец возглавляет "Пари Сен-Жермен", в прошлом он защищал цвета "парижан". Также выступал за "Эспаньол", "Ньюэллс Олд Бойз" и "Бордо". Тренировал "Эспаньол", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон".