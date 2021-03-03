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В возрасте 59 лет скончался комментатор Юрий Розанов

Общие новости
(4 голосов)

Он работал в Украине

В возрасте 59 лет скончался комментатор Юрий Розанов

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Новина українською

Сегодня, 3 марта, в возрасте 59 лет умер известный комментатор Юрий Розанов. Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях.

С мая по ноябрь 2019 года не выходил в эфир, у него был диагностирован рак. С 18 ноября 2019 года, продолжая лечение, вновь вернулся к трансляциям.

Юрий Альбертович работал на трансляциях футбольных и хоккейных матчей. Во время финальной части чемпионата Европы-2012 Розанов, как и его коллега Василий Уткин, комментировал матчи ЕВРО для телеканала "Футбол".

С 1 сентября 2012 года по апрель 2014-го был комментатором украинских каналов, которые входят в ООО "Медиа Группа Украина": ТРК "Украина", "Футбол", "Футбол+".

Розанов – один из пяти комментаторов игр EA Sports FIFA 2013 – 2015.

В возрасте 59 лет скончался комментатор Юрий Розанов - изображение 1

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В статье: Юрий Розанов
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Комментарии (24)
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prom (Черкаssы)
03.03.2021 в 17:07
Жалко. Хороший был и комментатор, и просто, как человек.
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0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
03.03.2021 в 16:31
Прекрасный комментатор, профессионал своего дела и замечательный человек. Помним, скорбим...
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.03.2021 в 16:10
пару раз смотрел матчи с ним, запомнился интересной, интеллигентной и по-хорошему ироничной манерой комментирования. не знаю, был ли он ватником типа уткина, но комментатор был отличный
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+5
-1
avatar
satellite (Харьков)
03.03.2021 в 14:02
Земля ему пухом!!!
Ответить
+9
0
Одіссей (Донецьк)
03.03.2021 в 13:03
Царство небесное ...
Ответить
+9
0
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 12:18
Хороший комментатор. Был. И вообще миллионы жизней, десятки миллионов жизней уносит рак. Но никому нет дела. Совершенно никому нет дела. Никто ничего не предпринимает. Все носятся с этим вирусом. Максимальное лицемерие от мировых правительств.
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+6
-6
Cerega15 (Kherson)
03.03.2021 в 12:32
Что ты несешь? Что значит не предпринимают? Еще 50 лет назад методы лечения и диагностики были в разы хуже, по сравнению с сегодняшними.
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+4
-1
FC Energy (Новая Каховка)
03.03.2021 в 14:53
Да это антимасочник, который по определению в вопросе разбираться не собирался
+1
-2
avatar
scorpius (Ck)
03.03.2021 в 12:11
Помню его по матчам на футболах в 12-13 годах. Наверное был лучшим комментаиором в те времена. R. I. P.
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+16
0
avatar
Romerik (YNWA)
03.03.2021 в 11:53
Може я багато інших коментаторів не чув, але з 20-ток їх точно набереться. І от зі всіх них Розанов один з найкращих в своїй сфері, навіть, скоріше за все, найкращий для мене. Коли його слухав, по голосу складалося враження спокійної, в міру емоційної, обізнаної людини...професіонала свого діла. Земля пухом...
Ответить
+14
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 11:47
как печально... земля пухом, соболезнования родным и близким! отличнейший был комментатор, ПРОФЕССИОНАЛ!
Ответить
+14
-2
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
03.03.2021 в 11:44
Лучший комментатор постсоветского периода!!! Земля ему пухом.
Ответить
+16
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
03.03.2021 в 11:35
Умный интелегентный мужик был.Приятно было слушать.
Ответить
+18
-1
2.dc (Николаев)
03.03.2021 в 11:31
Вечная память! Лучший ... уж сколько лет прошло, как его не хватает... а теперь уж и не будет хватать ... )PS: уб.просьба, исключить "в теме" околополитические разборки, не осквернять память достойного человека ..
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+14
-1
Просто football фан (Рівне)
03.03.2021 в 11:24
Шок!Дуже шкода!Улюблений коментатор!Професіонал своєї справи!Вічна пам'ять! Земля пухом!
Ответить
+14
-1
avatar
Карикатурист (Білозерське)
03.03.2021 в 11:23
Його робота на матчах "Чорноморця", його консультації для нашого молодого покоління коментаторів і богато чого ще запам'ятаються для мене надовго. Світла пам'ять.
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+12
-1
Andre 1972 (Харьков)
03.03.2021 в 11:19
Гениальный коментатор Розанов будим помнить его, искренние соболезнования от болельщиков Украины!!! Просьба удалить из чата колобарантов из крыма предательства мы не простим никогда !!!
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+4
-10
Andre 1972 (Харьков)
03.03.2021 в 11:11
Жаль Юрия рано ушел! Да он не был таким ярым опозиционером как Вася Уткин но и путинистом он не был во всяком случае я не слышал , что бы он кричал крым наш и т. д. профи был одним словом соболезнования родным и близким от адекватных украинских болельщиков!!!!!!!!!
Ответить
+11
-3
Acsakal (Kharkov)
03.03.2021 в 14:08
Уткін "опозиціонер"? Та такий самий, як і Навальний. У Навального "Крим не бутерброд", а в Уткіна "української мови не існує".
Ответить
+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
03.03.2021 в 16:11
уткин - ватник, на эфирах с Невзоровым его корежило на теме Украины
Ответить
+2
-1
аалекс ( Крым)
03.03.2021 в 11:09
Уважуха и вечная память. Один из лучших, если не лучший, комментатор на постсоветском пространстве.
Ответить
+20
-2
Andre 1972 (Харьков)
03.03.2021 в 11:14
Как там вы в крыму еще не загнулись??? или по прежнему путин наше все ???
Ответить
+7
-16
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.03.2021 в 14:12
Уберите провокатора с сайта.а комментатор был лучше .оригальная манера комментирования у него была не похожая на других.очень грамотный специалист
+4
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
03.03.2021 в 16:12
манька, крымским шлюшкам нигде не рады, их везде пинают, так что не ной)
+1
-3


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