В возрасте 59 лет скончался комментатор Юрий Розанов
Он работал в Украине
Сегодня, 3 марта, в возрасте 59 лет умер известный комментатор Юрий Розанов. Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях.
Не стало Юры Розанова. Горе.— Василий Уткин ???????? (@radioutkin) March 3, 2021
С мая по ноябрь 2019 года не выходил в эфир, у него был диагностирован рак. С 18 ноября 2019 года, продолжая лечение, вновь вернулся к трансляциям.
Юрий Альбертович работал на трансляциях футбольных и хоккейных матчей. Во время финальной части чемпионата Европы-2012 Розанов, как и его коллега Василий Уткин, комментировал матчи ЕВРО для телеканала "Футбол".
С 1 сентября 2012 года по апрель 2014-го был комментатором украинских каналов, которые входят в ООО "Медиа Группа Украина": ТРК "Украина", "Футбол", "Футбол+".
Розанов – один из пяти комментаторов игр EA Sports FIFA 2013 – 2015.
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