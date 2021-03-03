В возрасте 59 лет скончался комментатор Юрий Розанов

Сегодня, 3 марта, в возрасте 59 лет умер известный комментатор Юрий Розанов. Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях.

Не стало Юры Розанова. Горе. — Василий Уткин ???????? (@radioutkin) March 3, 2021

С мая по ноябрь 2019 года не выходил в эфир, у него был диагностирован рак. С 18 ноября 2019 года, продолжая лечение, вновь вернулся к трансляциям.

Юрий Альбертович работал на трансляциях футбольных и хоккейных матчей. Во время финальной части чемпионата Европы-2012 Розанов, как и его коллега Василий Уткин, комментировал матчи ЕВРО для телеканала "Футбол".

С 1 сентября 2012 года по апрель 2014-го был комментатором украинских каналов, которые входят в ООО "Медиа Группа Украина": ТРК "Украина", "Футбол", "Футбол+".

Розанов – один из пяти комментаторов игр EA Sports FIFA 2013 – 2015.