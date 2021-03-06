Анчелотти: Месси или Роналду? Сложно ответить, но выберу Криштиану

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями насчет того, кто лучше, Месси или Роналду.

– Самый популярный вопрос: Месси или Роналду?

– Сложно ответить. Но учитывая, что я тренировал Роналду в "Реале" на протяжении нескольких лет, я выберу его. У меня о нем прекрасные воспоминания, он забил огромное количество голов при мне. Он всегда очень серьезно и профессионально подходил к своему делу, и я ценю это больше всего.

– Можно ли назвать его лучшим игроком из тех, кого вы тренировали?

– Одним из, да. Не хочу говорить, что он лучший, потому что у меня длинный список футболистов, с которыми довелось работать. Но он очень высоко, безусловно, – рассказал Анчелотти.

Итальянский наставник работал с португальским нападающим в мадридском "Реале" с 2013 по 2015 год.