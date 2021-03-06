Анчелотти: Месси или Роналду? Сложно ответить, но выберу Криштиану
Итальянский тренер лестно отозвался о португальце
Reuters / Автор неизвестен
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями насчет того, кто лучше, Месси или Роналду.
– Самый популярный вопрос: Месси или Роналду?
– Сложно ответить. Но учитывая, что я тренировал Роналду в "Реале" на протяжении нескольких лет, я выберу его. У меня о нем прекрасные воспоминания, он забил огромное количество голов при мне. Он всегда очень серьезно и профессионально подходил к своему делу, и я ценю это больше всего.
– Можно ли назвать его лучшим игроком из тех, кого вы тренировали?
– Одним из, да. Не хочу говорить, что он лучший, потому что у меня длинный список футболистов, с которыми довелось работать. Но он очень высоко, безусловно, – рассказал Анчелотти.
Итальянский наставник работал с португальским нападающим в мадридском "Реале" с 2013 по 2015 год.
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