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Анчелотти: Месси или Роналду? Сложно ответить, но выберу Криштиану

Общие новости
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Итальянский тренер лестно отозвался о португальце

Анчелотти: Месси или Роналду? Сложно ответить, но выберу Криштиану

Reuters / Автор неизвестен

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Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями насчет того, кто лучше, Месси или Роналду.

– Самый популярный вопрос: Месси или Роналду?

– Сложно ответить. Но учитывая, что я тренировал Роналду в "Реале" на протяжении нескольких лет, я выберу его. У меня о нем прекрасные воспоминания, он забил огромное количество голов при мне. Он всегда очень серьезно и профессионально подходил к своему делу, и я ценю это больше всего.

– Можно ли назвать его лучшим игроком из тех, кого вы тренировали?

– Одним из, да. Не хочу говорить, что он лучший, потому что у меня длинный список футболистов, с которыми довелось работать. Но он очень высоко, безусловно, – рассказал Анчелотти.

Итальянский наставник работал с португальским нападающим в мадридском "Реале" с 2013 по 2015 год.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Карло Анчелотти
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Источник:
Sky Sports

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