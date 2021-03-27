Модрич обошел Срну и установил рекорд по матчах за сборную Хорватии
У Луки 135 поединков в футболке национальной команды
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В рамках матча квалификации Чемпионата мира 2022 сборная Хорватии принимает команду Кипра.
Хозяев поля в качестве капитана на этот поединок вывел полузащитник Лука Модрич. Эта игра стала для 35-летнего хорвата 135-й в составе национальной сборной. Таким образом хавбек мадридского "Реала" установил рекорд по количеству проведенных матчей в футболке сборной Хорватии.
Прошлым лидером по сыгранным поединкам в футболке "шашечных" был бывший защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна.
Лука дебютировал за сборную Хорватии в далеком 2006-м году.
©️???? @lukamodric10 is now #Croatia's most capped player (135) - hats off, captain! ????????#BeProud #LM135 #Vatreni???? pic.twitter.com/BlBFaBlXwE— HNS (@HNS_CFF) March 27, 2021
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