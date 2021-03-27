Модрич обошел Срну и установил рекорд по матчах за сборную Хорватии

В рамках матча квалификации Чемпионата мира 2022 сборная Хорватии принимает команду Кипра.

Хозяев поля в качестве капитана на этот поединок вывел полузащитник Лука Модрич. Эта игра стала для 35-летнего хорвата 135-й в составе национальной сборной. Таким образом хавбек мадридского "Реала" установил рекорд по количеству проведенных матчей в футболке сборной Хорватии.

Прошлым лидером по сыгранным поединкам в футболке "шашечных" был бывший защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна.

Лука дебютировал за сборную Хорватии в далеком 2006-м году.