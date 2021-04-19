Чеферин об Аньелли: Я никогда не видел человека, который бы так много врал

Президент УЕФА Александер Чеферин жёстко раскритиковал главу "Ювентуса" Андреа Аньелли, который стал одним из основателей и вице-президентом Европейской Суперлиги.

"Аньелли — главное разочарование из всех. Я никогда не видел человека, который бы так много врал. Это просто невероятно", — приводит слова Чеферина Sky Sports.

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм".