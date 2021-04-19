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Чеферин об Аньелли: Я никогда не видел человека, который бы так много врал

Общие новости
(5 голосов)

Президент УЕФА шокирован

Чеферин об Аньелли: Я никогда не видел человека, который бы так много врал

РИА

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин жёстко раскритиковал главу "Ювентуса" Андреа Аньелли, который стал одним из основателей и вице-президентом Европейской Суперлиги.

"Аньелли — главное разочарование из всех. Я никогда не видел человека, который бы так много врал. Это просто невероятно", — приводит слова Чеферина Sky Sports.

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм".

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В статье: Ювентус (Турин) Андреа Аньелли Суперлига Александер Чеферин
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(5 голосов)
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Комментарии (2)
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Antolog (Одесса)
19.04.2021 в 18:48
В зеркало почаще заглядывай... Честный нашелся... В таких монопольных и коррумпированных структурах белые и пушистые президентами не становятся...)
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Bonus (Львів)
19.04.2021 в 17:54
Ох, ці італійці...Пане Чеферін ви ще Лучі не чули.
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