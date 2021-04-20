Президент МОК: Футбол находится под угрозой
Томас Бах недоволен таким решением
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал создание Европейской Суперлиги.
По его словам, Суперлига представляет собой угрозу европейской спортивной модели, которая поддерживает развитие массового футбола.
"Футбол находится под угрозой, потому что социальная миссия спортивных организаций уступает место чисто коммерческим целям коммерческих спортивных организаций и инвесторов. Если рассматривать всё только с точки зрения бизнеса — а для измерения воздействия спорта на общество применяются только экономические правила — то теряется социальная миссия спорта", — приводит слова Баха пресс-служба УЕФА.
Проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.
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