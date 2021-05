37 лет назад состоялась драка в финале Кубка Испании с участием Диего Марадоны

Ровно 37 лет назад в финальном матче Кубка Испании, в котором Атлетик принимал Барселону, состоялась драка с участием Диего Марадоны.

Победу в том матче добыли "баски". Эта игра запомнилась массовой дракой футболистов, среди которых присутствовал и аргентинец, против которого играли очень грубо. В конце концов это спровоцировало одну из самых запоминающихся драк на футбольных полях.

#OTD 36 years ago, Diego Maradona knocked out the Athletic Bilbao and sparked a mass brawl between the two teams during his time at Barcelona.



Standard. pic.twitter.com/E6xKZP8Wvw