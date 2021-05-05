37 лет назад состоялась драка в финале Кубка Испании с участием Диего Марадоны
Победу в матче одержал Атлетик
Ровно 37 лет назад в финальном матче Кубка Испании, в котором Атлетик принимал Барселону, состоялась драка с участием Диего Марадоны.
Победу в том матче добыли "баски". Эта игра запомнилась массовой дракой футболистов, среди которых присутствовал и аргентинец, против которого играли очень грубо. В конце концов это спровоцировало одну из самых запоминающихся драк на футбольных полях.
#OTD 36 years ago, Diego Maradona knocked out the Athletic Bilbao and sparked a mass brawl between the two teams during his time at Barcelona.— TCD (@theculturedivis) May 5, 2020
Standard. pic.twitter.com/E6xKZP8Wvw
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Комментарии (3)
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androma (Вересневе)
05.05.2021 в 17:44
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Maksrovnii (Днепр)
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Просто Толик (Одесса)
05.05.2021 в 17:26
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