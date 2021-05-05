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37 лет назад состоялась драка в финале Кубка Испании с участием Диего Марадоны

Общие новости
(1 голосов)

Победу в матче одержал Атлетик

37 лет назад состоялась драка в финале Кубка Испании с участием Диего Марадоны

Новина українською

Ровно 37 лет назад в финальном матче Кубка Испании, в котором Атлетик принимал Барселону, состоялась драка с участием Диего Марадоны.

Победу в том матче добыли "баски". Эта игра запомнилась массовой дракой футболистов, среди которых присутствовал и аргентинец, против которого играли очень грубо. В конце концов это спровоцировало одну из самых запоминающихся драк на футбольных полях.

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В статье: Диего Марадона Атлетик (Бильбао) Барселона
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Комментарии (3)
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androma (Вересневе)
05.05.2021 в 17:44
В наше время могли бы за такое дать и пожизненную дисквалификацию.
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Maksrovnii (Днепр)
05.05.2021 в 16:54
Серьезный махач , Марадонну протушили нормально так )))))
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Просто Толик (Одесса)
05.05.2021 в 17:26
Но и Диего отлично раздал подарки)))
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