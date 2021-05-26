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Золотая бутса. Итоги. Непревзойдённый Леванголски, лавочник Криштиану и суперзапасной Муриэль

Общие новости
(3 голосов)

Подводим итоги сезона 2020/21

Золотая бутса. Итоги. Непревзойдённый Леванголски, лавочник Криштиану и суперзапасной Муриэль

Фото: Pool/Getty Images/Автор – Friedemann Vogel

UA-Футбол
Новина українською

Европейские чемпионаты подошли к концу, а вместе с ними завершилась и гонка за "Золотую бутсу 2021" – премию лучшему бомбардиру национальных лиг по итогам сезона. Имя обладателя мы узнали заблаговременно: само собой, им стал Роберт Левандовски, финишировавший с отрывом в 11 голов от ближайшего конкурента, и это при том, что в Бундеслиге играют на 4 тура меньше, чем в остальных топ-лигах.

В последнем туре форвард "Баварии" ещё и забил рекордный 41-гол в кампании, отличившись на 90-й минуте матча с "Аугсбургом". Этот мяч позволил Роберту побить рекорд результативности Герда Мюллера в чемпионатах Германии, который продержался 49 лет.

Единственной реальной интригой перед финальным туром была борьба Лионеля Месси и Криштиану Роналду за вторую строчку. Перед 38-м туром CR7 отставал от аргентинца на один мяч, но возможности догнать своего вечного соперника португальцу не дали – Криш остался на лавке в игре против "Болоньи" (1:4). На важнейший матч "старой синьоры" Андреа Пирло решил, что его команде присутствие Роналду на поле будет во вред. Кажется, роман Криштиану с "Юве" подходит к концу, несмотря на ещё год действующего контракта.

Золотая бутса. Итоги. Непревзойдённый Леванголски, лавочник Криштиану и суперзапасной Муриэль - изображение 1

Вслед за Роналду финишировал его соотечественник Андре Силва, выдавший лучший год в карьере в составе "Айнтрахта". Правда, его 28 голов не позволили "орлам" пробиться в ЛЧ. Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе так и не решили, кому из них быть главной суперзвездой будущего, поэтому разделили 5-ю строчку, забив по 27 мячей.

В элитную компанию Ромелу Лукаку, Карима Бензема и Харри Кейна в последних турах незаметно затесался Жерар Морено из "Вильярреала", всю мощь которого украинский зритель мог прочувствовать в дуэли с киевским "Динамо" в Лиге Европы.

Особого внимания так же заслуживает Луис Муриэль. Форвард "Аталанты" на финише пролетел мимо топ-10, но уникальность его перфоманса в нынешнем сезоне нельзя не отметить. Колумбиец не тянет физические нагрузки Гасперини и ни разу не отыграл матч целиком. Но в роли суперсаба он был гениален – 22 гола с показателем в 1.38 мяча на 90 минут. Только у Роберта эта цифра выше – полтора гола на 90 мин.

Золотая бутса. Итоги. Непревзойдённый Леванголски, лавочник Криштиану и суперзапасной Муриэль - изображение 2

Старик Луис Суарес хоть и забил скромные по свои меркам 21 гол, зато 11 из них оказались победными для "Атлетико", чем фактически принёс команде чемпионский титул. Ещё один герой в возрасте – Бурак Йылмаз. Половина из 16 голов турецкого ветерана в Лиге 1 оказались победными, что так же помогло "Лиллю" сенсационно выиграть Лигу 1. Прошлогодний победитель "Золотой бутсы" Чиро Иммобиле по своим меркам сдал и отправил лишь два десятка мячей в ворота соперников "Лацио" по Серии А.

Игрок Клуб Очки Коэфф. Голы Голы (без пен.) Гол/90 минут
1. Левандовски Бавария 82 2.0 41 33 1.50
2. Месси Барселона 60 2.0 30 27 0.89
3. Роналду Ювентус 58 2.0 29 23 0.93
4. А. Силва Айнтрахт 56 2.0 28 21 0.91
5-6. Холанд Боруссия Д 54 2.0 27 25 1.01
5-6. Мбаппе ПСЖ 54 2.0 27 21 1.02
7. Лукаку Интер 48 2.0 24 18 0.75
8-10. Морено Вильярреал 46 2.0 23 13 0.77
8-10. Бензема Реал М 46 2.0 23 22 0.72
8-10. Кейн Тоттенхэм 46 2.0 23 19 0.67
11. Муриэль Аталанта 44 2.0 22 20 1.38
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Комментарии (7)
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vgolovan (полтава)
26.05.2021 в 15:45
придурки исправте ошибку в заглавии
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vgolovan (полтава)
26.05.2021 в 15:44
это же олимпийские кольца
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vgolovan (полтава)
26.05.2021 в 15:44
ооо
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ПетроФ (Луцьк)
26.05.2021 в 14:16
"Непревзойдённый Леванголски". візьміть в штат студента-філолога, який буде шукати помилки.
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+1
-1
Konomist@mail.ru (Запорожье)
26.05.2021 в 14:58
Вы не рассматриваете вариант, что так и было запланировано?)
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+2
-1
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ПетроФ (Луцьк)
26.05.2021 в 15:09
останнім часом дуже багато запланованих помилок. тоді вже нехай переходять повністю на гоблінську мову.
0
0
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Musso2021 (Kyiv)
26.05.2021 в 15:36
Я подскажу - ЛеванГОЛски
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0
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