Золотая бутса. Итоги. Непревзойдённый Леванголски, лавочник Криштиану и суперзапасной Муриэль

Европейские чемпионаты подошли к концу, а вместе с ними завершилась и гонка за "Золотую бутсу 2021" – премию лучшему бомбардиру национальных лиг по итогам сезона. Имя обладателя мы узнали заблаговременно: само собой, им стал Роберт Левандовски, финишировавший с отрывом в 11 голов от ближайшего конкурента, и это при том, что в Бундеслиге играют на 4 тура меньше, чем в остальных топ-лигах.

В последнем туре форвард "Баварии" ещё и забил рекордный 41-гол в кампании, отличившись на 90-й минуте матча с "Аугсбургом". Этот мяч позволил Роберту побить рекорд результативности Герда Мюллера в чемпионатах Германии, который продержался 49 лет.

Единственной реальной интригой перед финальным туром была борьба Лионеля Месси и Криштиану Роналду за вторую строчку. Перед 38-м туром CR7 отставал от аргентинца на один мяч, но возможности догнать своего вечного соперника португальцу не дали – Криш остался на лавке в игре против "Болоньи" (1:4). На важнейший матч "старой синьоры" Андреа Пирло решил, что его команде присутствие Роналду на поле будет во вред. Кажется, роман Криштиану с "Юве" подходит к концу, несмотря на ещё год действующего контракта.

Вслед за Роналду финишировал его соотечественник Андре Силва, выдавший лучший год в карьере в составе "Айнтрахта". Правда, его 28 голов не позволили "орлам" пробиться в ЛЧ. Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе так и не решили, кому из них быть главной суперзвездой будущего, поэтому разделили 5-ю строчку, забив по 27 мячей.

В элитную компанию Ромелу Лукаку, Карима Бензема и Харри Кейна в последних турах незаметно затесался Жерар Морено из "Вильярреала", всю мощь которого украинский зритель мог прочувствовать в дуэли с киевским "Динамо" в Лиге Европы.

Особого внимания так же заслуживает Луис Муриэль. Форвард "Аталанты" на финише пролетел мимо топ-10, но уникальность его перфоманса в нынешнем сезоне нельзя не отметить. Колумбиец не тянет физические нагрузки Гасперини и ни разу не отыграл матч целиком. Но в роли суперсаба он был гениален – 22 гола с показателем в 1.38 мяча на 90 минут. Только у Роберта эта цифра выше – полтора гола на 90 мин.

Старик Луис Суарес хоть и забил скромные по свои меркам 21 гол, зато 11 из них оказались победными для "Атлетико", чем фактически принёс команде чемпионский титул. Ещё один герой в возрасте – Бурак Йылмаз. Половина из 16 голов турецкого ветерана в Лиге 1 оказались победными, что так же помогло "Лиллю" сенсационно выиграть Лигу 1. Прошлогодний победитель "Золотой бутсы" Чиро Иммобиле по своим меркам сдал и отправил лишь два десятка мячей в ворота соперников "Лацио" по Серии А.