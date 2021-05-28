Сын Мирчи Луческу вновь возглавил ПАОК
Дважды в одну реку
PAOK
Разван Луческу, сын главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу, возглавил греческий ПАОК. Румынский специалист подписал со своим новым-старым клубом трудовой договор на три года, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Это уже второй приезд Луческу-младшего в Салоники. Ранее 52-летний наставник тренировал ПАОК с 2017-го по 2019 год. Вместе с ним команда выигрывала чемпионство, а также дважды брала Кубок страны. Сам Разван после ухода работал в "Аль-Хиляле", он привел саудовцев к победам в Лиге чемпионов АФК и золотым медалям чемпионата.
В сезоне-2020/21 ПАОК финишировал на четвертой позиции в рейтинговом зачете. В следующей кампании коллектив выступит в Лиге конференций.
Razvan #Lucescu is back. He's our new head coach. #Welcome #TheGeneral #Reloaded #PAOK pic.twitter.com/DiprhoKM5s— PAOK FC (@PAOK_FC) May 26, 2021
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