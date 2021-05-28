Сын Мирчи Луческу вновь возглавил ПАОК

Разван Луческу, сын главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу, возглавил греческий ПАОК. Румынский специалист подписал со своим новым-старым клубом трудовой договор на три года, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Это уже второй приезд Луческу-младшего в Салоники. Ранее 52-летний наставник тренировал ПАОК с 2017-го по 2019 год. Вместе с ним команда выигрывала чемпионство, а также дважды брала Кубок страны. Сам Разван после ухода работал в "Аль-Хиляле", он привел саудовцев к победам в Лиге чемпионов АФК и золотым медалям чемпионата.

В сезоне-2020/21 ПАОК финишировал на четвертой позиции в рейтинговом зачете. В следующей кампании коллектив выступит в Лиге конференций.