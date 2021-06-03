Жерсон и Тилль - против Эрлинга Холанда. Норвегия обыграла Люксембург
В контрольном матче на стороне Люксембурга в основе вышли сразу двое игроков украинских клубов - Оливье Тилль из полтавской "Ворсклы" и Жерсон Родригес из киевского "Динамо". Был еще и третий - экс-игрок львовских "Карпат" Марвин Мартинс (Марвин да Граса).
В первом тайме немало возможностей имела команда Люксембурга, но во второй половине встречи абсолютное большинство опасных эпизодов создавала уже Норвегия.
Товарищеский матч
02.06.2021
Испания, город Малага, стадион «Ла Росаледа»
Норвегия - Люксембург 1:0
Гол: Эрлинг Холанд (90+2)
Обзор матча
2 тайм
1 тайм
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Агент Педриньо подтвердил переход игрока в Шахтер
- Сабо: Не факт, что Луческу доработает свой контракт до конца
- Источник: Шахтер предложит за игрока Галатасарая 25 млн евро
- Зинченко - лучший игрок в составе Ман Сити в финальном матче ЛЧ против Челси
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...