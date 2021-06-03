Жерсон и Тилль - против Эрлинга Холанда. Норвегия обыграла Люксембург

В контрольном матче на стороне Люксембурга в основе вышли сразу двое игроков украинских клубов - Оливье Тилль из полтавской "Ворсклы" и Жерсон Родригес из киевского "Динамо". Был еще и третий - экс-игрок львовских "Карпат" Марвин Мартинс (Марвин да Граса).

В первом тайме немало возможностей имела команда Люксембурга, но во второй половине встречи абсолютное большинство опасных эпизодов создавала уже Норвегия.

Товарищеский матч

02.06.2021

Испания, город Малага, стадион «Ла Росаледа»

Норвегия - Люксембург 1:0

Гол: Эрлинг Холанд (90+2)

Обзор матча

2 тайм

1 тайм