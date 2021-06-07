Последние штрихи перед ЕВРО. Бельгия – Хорватия 1:0. Обзор матча и видео гола
Отличился Лукаку
Belgian Red Devils
Сборная Бельгии в рамках спарринга переиграла главную команду Хорватии. На 38-й минуте единственный гол в поединке забил нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку – форвард "Интера" лучше всех сориентировался после серии рикошетов, последовавшей за подачей Дриса Мертенса.
Напомним, Хорватия на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с Англией, Чехией и Шотландией. "Красные дьяволы" встретятся с Россией, Данией и Финляндией.
Смотрите видеообзор товарищеского матча между Бельгией и Хорватией.
Брюссель. "Стадион короля Бодуэна".
Гол: Лукаку (38)
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