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Последние штрихи перед ЕВРО. Бельгия – Хорватия 1:0. Обзор матча и видео гола

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Отличился Лукаку

Последние штрихи перед ЕВРО. Бельгия – Хорватия 1:0. Обзор матча и видео гола

Belgian Red Devils

Новина українською

Сборная Бельгии в рамках спарринга переиграла главную команду Хорватии. На 38-й минуте единственный гол в поединке забил нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку – форвард "Интера" лучше всех сориентировался после серии рикошетов, последовавшей за подачей Дриса Мертенса.

Напомним, Хорватия на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с Англией, Чехией и Шотландией. "Красные дьяволы" встретятся с Россией, Данией и Финляндией.

Смотрите видеообзор товарищеского матча между Бельгией и Хорватией.

Брюссель. "Стадион короля Бодуэна".

Бельгия – Хорватия 1:0

Гол: Лукаку (38)

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В статье: Бельгия Хорватия Товарищеский матч Ромелу Лукаку спарринг
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