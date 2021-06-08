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Испания - Литва. Анонс и прогноз товарищеского матча на 8.06.2021

Общие новости
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Спарринг в экстремальных условиях

Испания - Литва. Анонс и прогноз товарищеского матча на 8.06.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Товарищеский матч
8 июня. Леганес. "Бутарке"
Испания 21:45 Литва
Арбитр: Вилли Делажо (Франция)
Трансляция: Футбол 1

Этот матч должен был стать разминкой для Испании перед Евро, но положительный тест на коронавирус Серхио Бускетса спутал карты. Теперь вся основа "Фурии Рохи" сидит в карантине и ждет зеленого света от медиков. С литовцами же сыграет молодежка под руководством Луиса де ла Фуэнте.

Испания

Испания U-21 на днях вернулась с молодежного Евро, где добралась до полуфинала. В составе команды полно видных игроков Примеры - это и Кукурелья из "Хетафе", и Мингеса из "Барселоны", и Пино из "Вильярреала", и Брайан Хиль из "Эйбара". Не забываем также про блеснувшего в "Милане" Браима Диаса.

Мастерства у этих парней столько, что литовцам и не снилось. Другое дело, что они морально и физически устали после неудачи на Евро; им бы отдохнуть, а не товарняки гонять. Но, конечно, у федерации подписаны спонсорские контракты, а они всегда на первом месте.

Литва

Нынешняя Литва - команда самого низшего эшелона. Да, часть подопечных Валдаса Урбонаса выступает в приличных чемпионатах - Турции, Польши, Украины, даже Шотландии. Но что толку, если коллектив из них никакой? В этом году литовцы проиграли все 5 матчей, уступив даже таким грандам, как Косово (0:4), Латвия (1:3) и Эстония (0:1).

Против взрослой сборной Испании Литва вряд ли бы продержалась и 15 минут, а вот с молодежкой есть шансы выстоять целый тайм. Украинские болельщики, которые рискнут посмотреть матч, точно узнают в составе литовцев форварда Казлаускаса из "Львова", а также 37-летнего ветерана Миколюнаса, оставившего по себе хорошую память в "Арсенале".

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Испания - Литва: статистика личных встреч

Последний раз жребий сводил команды в отборе к Евро-2012 - то есть, на пике могущества испанцев. Конечно, осечек с Литвой они тогда не допустили, дважды победив со счетом 3:1.

Единственный раз Литве удалось отобрать очки у "Фурии Рохи" в далеком 2004 году - тогда встреча завершилась вничью 0:0.

Испания - Литва: последние матчи команд

Последние матчи Испании

Испания - Литва. Анонс и прогноз товарищеского матча на 8.06.2021 - изображение 1

Последние матчи Литвы

Испания - Литва. Анонс и прогноз товарищеского матча на 8.06.2021 - изображение 2

Ориентировочные составы команд

Испания: Альваро Фернандес - Оскар Хиль, Мингеса, Куэнка, Кукурелья - Субименди, Вильяр - Браим Диас, Ману Гарсия, Брайан Хиль - Пуадо

Литва: Шведкаускас - Миколюнас, Бенета, Гирдвайнис, Вайткунас - Дапкус, Шимкус, Элиошус - Новиковас, Черных, Лаукжямис

Испания - Литва: ставки и коэффициенты

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Испания - Литва: прогноз от UA-Football

Объективно Литва слишком слабая даже для испанской молодежки. Рискнем поставить на победу юных пиренейцев - букмекеры оценивают ее с вероятность 1,5-1,6.

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В статье: Испания Литва Прогнозы
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