Испания - Литва. Анонс и прогноз товарищеского матча на 8.06.2021

Этот матч должен был стать разминкой для Испании перед Евро, но положительный тест на коронавирус Серхио Бускетса спутал карты. Теперь вся основа "Фурии Рохи" сидит в карантине и ждет зеленого света от медиков. С литовцами же сыграет молодежка под руководством Луиса де ла Фуэнте.

Испания U-21 на днях вернулась с молодежного Евро, где добралась до полуфинала. В составе команды полно видных игроков Примеры - это и Кукурелья из "Хетафе", и Мингеса из "Барселоны", и Пино из "Вильярреала", и Брайан Хиль из "Эйбара". Не забываем также про блеснувшего в "Милане" Браима Диаса.

Мастерства у этих парней столько, что литовцам и не снилось. Другое дело, что они морально и физически устали после неудачи на Евро; им бы отдохнуть, а не товарняки гонять. Но, конечно, у федерации подписаны спонсорские контракты, а они всегда на первом месте.

BREAKING: Sergio Busquets tested positive for COVID-19 and is likely to miss the first two games of ???????? at the Euros. pic.twitter.com/KJ3qvcxfRH