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УЕФА приостановил дисциплинарное дело против трех клубов Суперлиги

Общие новости
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УЕФА приостановил дисциплинарное дело против трех клубов Суперлиги

Новина українською

УЕФА сообщил о том, что приостановил дисциплинарное дело против трех клубов, которые до сих пор не вышли из Суперлиги – "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны".

Об этом Союз сообщил на своем официальном сайте.

Разбирательство приостановлено до дальнейшего уведомления.

Само дело было открыто в конце мая. При этом, клубы Суперлиги подали в Суд Европейского союза иск к УЕФА и ФИФА, в котором обвинили две организации в нарушении закона ЕС о конкуренции.

Также ранее сообщалось о том, что УЕФА может отстранить три клуба, которые остаются членами Суперлиги, от еврокубков.

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
UEFA

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
09.06.2021 в 22:09
ЦУГЦВАНГ Обидвом сторонам "І кортить, і колеться, і мамка не велить"
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