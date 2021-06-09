УЕФА приостановил дисциплинарное дело против трех клубов Суперлиги

УЕФА сообщил о том, что приостановил дисциплинарное дело против трех клубов, которые до сих пор не вышли из Суперлиги – "Реала", "Ювентуса" и " Барселоны ".

Об этом Союз сообщил на своем официальном сайте.

Разбирательство приостановлено до дальнейшего уведомления.

Само дело было открыто в конце мая. При этом, клубы Суперлиги подали в Суд Европейского союза иск к УЕФА и ФИФА, в котором обвинили две организации в нарушении закона ЕС о конкуренции.

Также ранее сообщалось о том, что УЕФА может отстранить три клуба, которые остаются членами Суперлиги, от еврокубков.