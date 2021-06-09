УЕФА приостановил дисциплинарное дело против трех клубов Суперлиги
Пошли на попятную?
УЕФА сообщил о том, что приостановил дисциплинарное дело против трех клубов, которые до сих пор не вышли из Суперлиги – "Реала", "Ювентуса" и "
Об этом Союз сообщил на своем официальном сайте.
Разбирательство приостановлено до дальнейшего уведомления.
Само дело было открыто в конце мая. При этом, клубы Суперлиги подали в Суд Европейского союза иск к УЕФА и ФИФА, в котором обвинили две организации в нарушении закона ЕС о конкуренции.
Также ранее сообщалось о том, что УЕФА может отстранить три клуба, которые остаются членами Суперлиги, от еврокубков.
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Источник:UEFA
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Spokoyno (Киев)
09.06.2021 в 22:09
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