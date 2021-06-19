Алькантара: "Десятки" почти исчезли. Мы видим меньше волшебства, фантазии
Тьяго считает, что современный футбол стал более быстрым и силовым
Angel Martinez/Uefa/Getty Images
Полузащитник сборной Испании Тиаго Алькантара поделился мыслями насчет роли "десятки" в современном футболе.
– Как современный футбол отличается от того, в котором вы начинали свой путь?
– Сейчас другой темп, ритм – игра более быстрая, силовая. "Десятки" почти исчезли. Мы видим меньше волшебства, фантазии. Футболисты делают больше и быстрее. Нет необходимости в дриблинге – ты просто бежишь. Игроки более развиты во всех смыслах.
Теряются игроки, которые отличаются от других, которые "дышат". Плеймейкер, который медленнее, даже обладая превосходной техникой, не имеет возможности развернуться на поле. И тем из нас, у кого не столь быстрее ноги, нужно мыслить быстрее. Это, как и все в нашей жизни, – процесс адаптации. Все меняется, футбол меняется.
– Чем вы объясняете увеличение интенсивности в футболе?
– Я вот видел это, особенно в сборной: приходят молодые игроки, они быстры, полны желания, хорошо подготовлены, очень прилежны. Когда мне было 18 лет, я брал кофе, сидел, болтал, а затем за пять минут до тренировки надевал бутсы и выходил на поле. Сейчас же они 30-45 минут в спортзалах, работают над мобильностью, делают силовую работу. Все развивается. Мы не делали этого, потому что нам никто не объяснял, - рассказал испанский хавбек.
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