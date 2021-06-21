Сразу после Евро. Легенда Северной Македонии объявил о завершении карьеры в сборной

Нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев заявил о намерении завершить выступление на уровне национальной команды.

"Да, для меня этот путь подходит к концу. Завтра (комментарий 20 июня - прим.) будет последний матч в футболке сборной Северной Македонии. Я рад, что прощаюсь с национальной командой на таком турнире. Это была не только моя мечта, но и мечта тренера, мечта всех игроков. Она стала явью – мы увидели нашу страну на этом прекрасном чемпионате", – сказал Пандев.

В августе Горану Пандеву исполнится 38 лет. За сборную Северной Македонии он дебютировал летом 2001 года в игре против Турции. С тех пор Пандев провёл за свою национальную команду 121 матч и забил 38 голов.

Отмечается, что форвард войдет в историю, как самый возрастной игрок в истории, заработавший пенальти на Евро.

Напомним, что сегодня, 21 июня, сборная Северной Македонии сыграет против Нидерландов. Начало - в 19:00.