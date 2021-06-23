УЕФА окрасил свою эмблему в цвета радуги
Так организация выступает против акции
УНИАН
УЕФА в официальном "твиттере" чемпионата Европы — 2020 опубликовал свою эмблему, выполненную в цветах радуги. Таким образом, организация поддержала ЛГБТ.
Ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе "Альянц-Арена" подсветку в цветах радуги в преддверии матча заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020 Германия — Венгрия. Этот жест связан с тем, что венгерский парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет. Впоследствии стало известно, что УЕФА выступает против акции.
Матч Германия — Венгрия пройдёт сегодня, 23 июня.
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