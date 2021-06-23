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УЕФА окрасил свою эмблему в цвета радуги

Общие новости
(1 голосов)

Так организация выступает против акции

УЕФА окрасил свою эмблему в цвета радуги

УНИАН

Новина українською

УЕФА в официальном "твиттере" чемпионата Европы — 2020 опубликовал свою эмблему, выполненную в цветах радуги. Таким образом, организация поддержала ЛГБТ.

Ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе "Альянц-Арена" подсветку в цветах радуги в преддверии матча заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020 Германия — Венгрия. Этот жест связан с тем, что венгерский парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет. Впоследствии стало известно, что УЕФА выступает против акции.

Матч Германия — Венгрия пройдёт сегодня, 23 июня.

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В статье: УЕФА
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Комментарии (8)
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Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 17:34
Хоть бери и футбол не смотри (((
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2.dc (Николаев)
23.06.2021 в 17:24
Оч. на фейк похоже ... а там штырь его знает - может их так часто так называли, что они самопревратились. И теперь слово пе**раст это что-то типа рыцарского титула ... )?
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0
0
typeR (Луганск)
23.06.2021 в 16:56
Чуть что, так футбол вне политики- любимый лозунг функционеров от футбола. А как поучаствовать в разборках вокруг венгерского антигейского закона - пожалуйста. Мне просто интересно, как себя чувствуют футболисты - то на колени станьте перед неграми предыдущих поколений, то эмблемы в цветах радуги. Че уж там мелочиться - давайте пусть сборная Германии на Альянц-Арене сыграет с помадой на губах, покажет венграм, какие законы принимать надо.
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+3
0
Litb@rski (Кёльн)
23.06.2021 в 16:38
Все же не зря их тридварасами называют....теперь это уже и не оскорбление,а констатация факта...
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+4
0
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Footballer16
23.06.2021 в 16:33
Совсем кукухой поехали.
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 16:27
уефидары
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 15:20
Та мы и так знаем кто в УЕФА...
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+5
0
Mexxxxx (Просяная)
23.06.2021 в 15:18
Так может нам пора выходить из этой организации. Играть у нас особо не получается, а носить радуги на футболках, это уже очень большой прогиб под их "ценности". Та и партнёры у нас есть, венгры оказались мужиками, ну в полном смысле этого слова, та и другие найдутся.
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+6
-1


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