УЕФА окрасил свою эмблему в цвета радуги

Так может нам пора выходить из этой организации. Играть у нас особо не получается, а носить радуги на футболках, это уже очень большой прогиб под их "ценности". Та и партнёры у нас есть, венгры оказались мужиками, ну в полном смысле этого слова, та и другие найдутся.