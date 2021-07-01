Суд Мадрида усиливает давление на УЕФА. Теперь - по поводу всех 12 основателей Суперлиги
The Super League Site
Коммерческий суд Мадрида принял решение о том, что УЕФА не имеет права исключать из своих турниров клубы-основатели Суперлиги Европы.
Речь идет, конечно, об испанских "Барселоне" и "Реале", а также итальянском "Ювентусе" - они, в отличие от остальных 9 клубов, отказались покидать Европейскую Суперлигу, но почему-то продолжают участвовать в турнирах УЕФА.
Судья Мануэль Руис де Лара подчеркнул, что в случае несоблюдения этого решения относительно УЕФА может быть начато расследование за неповиновение.
Суд также потребовал отменить все дисциплинарные процессы по поводу "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны", в том числе санкции в виде отказа от 5% доходов от еврокубков и пожертвований в размере 15 млн евро.
Накануне УЕФА начал расследование в отношении Реала, Барселоны и Ювентуса, но после судебного обращения был вынужден покинуть клубы в еврокубках на сезон 2021/22.
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