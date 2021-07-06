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Хочолава - о переходе в Копенгаген: Рад, что смена клуба наконец состоялась

Общие новости
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Футболист знал об интересе со стороны датского клуба

Хочолава - о переходе в Копенгаген: Рад, что смена клуба наконец состоялась

Фото: fck.dk

Новина українською

Центральный защитник Давид Хочолава прокомментировал свой переход из донецкого "Шахтера" в "Копенгаген".

"Я очень рад, что смена клуба, наконец, состоялась. "Копенгаген" - большой клуб с действительно хорошей историей, в том числе и в Европе. Я давно знал об их интересе, и, хотя существовал интерес еще со стороны двух клубов, я всегда видел в "Копенгагене" очевидную возможность для меня, если обе стороны договорятся.

Поэтому я также немного следил за тем, как работает команда, и знаю, что мои новые товарищи обладают отличными качествами.

Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми в команде и вокруг нее, равно как и возможности выйти на поле", - сказал Хочолава.

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В статье: Копенгаген Давид Хочолава
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Источник:
ФК Копенгаген

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