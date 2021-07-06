Официально: Давид Хочолава - игрок Копенгагена
Контрактное соглашение рассчитано на 4 года
Фото: fck.dk
Центральный защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава официально перешел в "Копенгаген". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контрактное соглашение футболиста рассчитано на 4 года.
Ранее журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщал, что данный трансфер обойдется датчанам в 2 млн евро сразу и еще 2 млн возможными бонусами.
Напомним, что Хочолова перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году в статусе свободного агента. С тех пор он провел за "горняков" 83 матча, отметившись тремя голами. Отметим, что в составе сборной Грузии, за которую Хочолава выступает с 2017 года, он провел 12 поединков.
????✍️✔️???????? #fcklive #sldk pic.twitter.com/ec7dDd8KOM— F.C. København (@FCKobenhavn) July 6, 2021
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