Официально: Давид Хочолава - игрок Копенгагена

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава официально перешел в "Копенгаген". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контрактное соглашение футболиста рассчитано на 4 года.

Ранее журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщал, что данный трансфер обойдется датчанам в 2 млн евро сразу и еще 2 млн возможными бонусами.

Напомним, что Хочолова перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году в статусе свободного агента. С тех пор он провел за "горняков" 83 матча, отметившись тремя голами. Отметим, что в составе сборной Грузии, за которую Хочолава выступает с 2017 года, он провел 12 поединков.