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Официально: Давид Хочолава - игрок Копенгагена

Общие новости
(4 голосов)

Контрактное соглашение рассчитано на 4 года

Официально: Давид Хочолава - игрок Копенгагена

Фото: fck.dk

Новина українською

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава официально перешел в "Копенгаген". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контрактное соглашение футболиста рассчитано на 4 года.

Ранее журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщал, что данный трансфер обойдется датчанам в 2 млн евро сразу и еще 2 млн возможными бонусами.

Напомним, что Хочолова перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году в статусе свободного агента. С тех пор он провел за "горняков" 83 матча, отметившись тремя голами. Отметим, что в составе сборной Грузии, за которую Хочолава выступает с 2017 года, он провел 12 поединков.

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В статье: Копенгаген Давид Хочолава
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
06.07.2021 в 10:59
Отличное бизнес-решение))) и ШД от баласта сдыхался и игрок доволен. Может раскроется в Дании в новом цвете...
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Димитър из Софии (София)
06.07.2021 в 10:47
Очень жаль, ведь они с Витао или Кривцовым были топ дырой в защите верхней шестерки УПЛ.
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-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.07.2021 в 10:19
Супер! И все довольны!
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