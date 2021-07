Экс-форвард Динамо сменил Бельгию на Кувейт

Нападающий Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в клубе "Аль-Кувейт". Об этом передает официальная пресс-служба коллектива.

Детали контракта с 35-летним нападающим не называются. Прошедшим клубом Мбокани был бельгийский "Антверпен". За три года в Бельгии он провел 105 матчей и забил 52 гола.

