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Экс-форвард Динамо сменил Бельгию на Кувейт

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Неплохая статистика после трех сезонов в Бельгии

Экс-форвард Динамо сменил Бельгию на Кувейт

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в клубе "Аль-Кувейт". Об этом передает официальная пресс-служба коллектива.

Детали контракта с 35-летним нападающим не называются. Прошедшим клубом Мбокани был бельгийский "Антверпен". За три года в Бельгии он провел 105 матчей и забил 52 гола.

Напомним, что ранее Дьемерси защищал киевского "Динамо". В составе украинского клуба он забил 31 гол в 77 матчах.

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В статье: Дьемерси Мбокани Аль-Кувейт
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