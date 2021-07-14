Экс-форвард Динамо сменил Бельгию на Кувейт
Неплохая статистика после трех сезонов в Бельгии
Нападающий Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в клубе "Аль-Кувейт". Об этом передает официальная пресс-служба коллектива.
Детали контракта с 35-летним нападающим не называются. Прошедшим клубом Мбокани был бельгийский "Антверпен". За три года в Бельгии он провел 105 матчей и забил 52 гола.
#News :— نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) July 13, 2021
.
Officially, the top scorer in the Belgian League, Dieumerci Mbokani, joins @kuwaitclub , welcome @RealMbokani
.#نادي_الكويت#kuwaitclub#العميد_الملكي pic.twitter.com/5lNmujVsPn
Напомним, что ранее Дьемерси защищал киевского "Динамо". В составе украинского клуба он забил 31 гол в 77 матчах.
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