Экс-форвард Динамо сменил Бельгию на Кувейт

Нападающий Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в клубе "Аль-Кувейт". Об этом передает официальная пресс-служба коллектива.

Детали контракта с 35-летним нападающим не называются. Прошедшим клубом Мбокани был бельгийский "Антверпен". За три года в Бельгии он провел 105 матчей и забил 52 гола.

Напомним, что ранее Дьемерси защищал киевского "Динамо". В составе украинского клуба он забил 31 гол в 77 матчах.