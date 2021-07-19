ФИФА ответила на критику о внесении разительных перемен в правила футбольного матча

ФИФА прокомментировала ситуацию с тестированием новых футбольных правил на юношеском футбольном турнире Future of Football Cup в Нидерландах.

Накануне испанская Mundo Deportivo распространила информацию, якобы организация готовит кардинальное внесение изменений в футбольные правила: тайм по 30 минут, 5-минутное удаление за желтую карточку, остановка игрового времени при выходе мяча за пределы поля, ввод мяча из аута ногой.

ФИФА хотела бы объяснить ситуацию с ложной информацией, циркулирующей в СМИ в последние дни о якобы намерениях ФИФА испытать экспериментальные изменения в правилах игры на молодежном турнире, проведенном в Нидерландах.

ФИФА может подтвердить, что у нее нет намерения испытывать любые изменения, упомянутые в этих сообщениях.

Эти изменения не обсуждались ни в самой ФИФА, ни с нашими коллегами из Международного совета футбольных ассоциаций.