Ранее называла пандемию обманом. Сестру Роналду госпитализировали из-за осложнений после COVID-19
Криштиану болел, а она не верила?
Katya Aveiro
Катя Авейру, сестра нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, из-за осложнений после коронавирусной инфекции оказалась в больнице.
"Меньше всего мне хотелось бы писать подобный пост. Новости распространяются быстро. Я уважаю тех, кто следит за моими обновлениями в социальных сетях. Поделюсь с вами правдой. Черт, с 17 июля я была на самоизоляции, все протекало нормально, симптомов почти не было, но, соблюдая протокол, я была дома. Правда, 23-го числа мне стало хуже".
"У меня пневмония из-за проклятого вируса. Короче говоря, я госпитализирована. Сейчас я поправляюсь благодаря Богу и медикам. Проклятый вирус меня не убьет. Мне становится лучше".
Интересно, что осенью прошлого года, когда коронавирус подхватил Роналду, Катя Авейру писала следующее: "Все это – самый большой обман в жизни".
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