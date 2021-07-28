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Ранее называла пандемию обманом. Сестру Роналду госпитализировали из-за осложнений после COVID-19

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Криштиану болел, а она не верила?

Ранее называла пандемию обманом. Сестру Роналду госпитализировали из-за осложнений после COVID-19

Katya Aveiro

Новина українською

Катя Авейру, сестра нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, из-за осложнений после коронавирусной инфекции оказалась в больнице.

"Меньше всего мне хотелось бы писать подобный пост. Новости распространяются быстро. Я уважаю тех, кто следит за моими обновлениями в социальных сетях. Поделюсь с вами правдой. Черт, с 17 июля я была на самоизоляции, все протекало нормально, симптомов почти не было, но, соблюдая протокол, я была дома. Правда, 23-го числа мне стало хуже".

"У меня пневмония из-за проклятого вируса. Короче говоря, я госпитализирована. Сейчас я поправляюсь благодаря Богу и медикам. Проклятый вирус меня не убьет. Мне становится лучше".

Интересно, что осенью прошлого года, когда коронавирус подхватил Роналду, Катя Авейру писала следующее: "Все это – самый большой обман в жизни".

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В статье: Криштиану Роналду
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Комментарии (3)
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Рівнянин (Рівне)
28.07.2021 в 10:22
Якби не виявили збудника цієї хвороби,то люди хворіли б і зрідка помирали б,як і 3-8 років назад,а в діагнозі писали б,як і раніше-атипова пневмонія.Як не крути-кожному свій час.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
28.07.2021 в 10:09
Шизоидам только самим переболеть надо, или чтобы в семье кто-то умер, чтобы поверить, и то не всем помогает. Естественный отбор. Хуже, что они ходят без масок и заражают других людей.
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+1
-3
oda1979 (Запорожье)
28.07.2021 в 10:06
И таких идиотов пруд пруди
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+2
-2


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