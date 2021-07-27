Аллегри: На Роналду будет больше ответственности, чем три года назад

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в будущем сезоне.

"Роналду — экстраординарный игрок и умный футболист. Я разговаривал с ним. Сказал ему, что нас ждёт очень важный сезон. На нём будет даже больше ответственности, чем три года назад, когда у нас была более опытная команда. В дополнение к тому, что ему требуется проявить свои лучшие качества на поле, я ожидаю выполнения им некоторых обязанностей вне поля, проявления человеческих качеств", — цитирует Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее стало известно, что "Ювентус" отказался от продления контракта с Роналду по причине чересчур высокой зарплаты португальца. Действующее соглашение Роналду со "старой синьорой" рассчитано до лета 2022 года.