Закончился групповой этап олимпийского футбольного турнира! Фаворитам не хватило места
Три топовых сборных уже покинули соревнование
Фото: The AFC / Автор: неизвестен
На олимпийких играх в Токио решились пары четвертьфиналистов. Франции, Германии и Аргентине не хватило места.
Франция, Германия и Аргентина были в пуле фаворитов, перед началом турнира, несмотря на то, что большинство игроков уехали в отпуски после Евро или Копы. Как оказалось, мало быть футбольной нацией с сильным составом первой команды – соперники хорошо подготовились и не заметили топов.
Германия и Аргентина закончили своё выступление на турнире с четырьмя очками, добыв победу и ничью в трех матчах. У Франции одна победа и всего три балла.
Четвертьфиналы пройдут 31 числа. За выход в полуфиналы сразятся между собой Испания и Кот-д’Ивуар, Бразилия и Египет, Япония и Новая Зеландия, Южная Корея и Мексика.
Олимпийский футбольный турнир безусловно не самое ожидаемое событие в мире самого популярного спорта, но это отличная возможность скоротать время перед началом нового европейского сезона.
В прошлый раз на Олимпийских играх золотые медали по футболу получила команда Бразилии, обыгравшая Германию в финале по пенальти 5:4. Основное время тогда закончилось со счетом 1-1.
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