  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Задохнулся в отсеке для шасси. При побеге из Афганистана погиб экс-футболист сборной U-16

Общие новости
(1 голосов)

Ужасы настоящего

Задохнулся в отсеке для шасси. При побеге из Афганистана погиб экс-футболист сборной U-16

Instagram

Новина українською

16 августа при побеге из Афганистана в аэропорту Кабула погиб бывший футболист юношеской сборной страны U-16 Заки Анвари. Парень зацепился за колеса самолета и умер из-за недостатка кислорода в отсеке для шасси (там оксигена просто нет).

Читайте такжеСарри сравнили с адептами исламского движения. Причина – желание тренера играть в свой футбол?

По информации источника, тело Анвари по частям опознали только спустя пару дней. Анвари был в числе тех, кто схватился за колеса транспортного лайнера при взлете. Вместе с другими афганскими беженцами Заки задохнулся.

Висящие тела беженцев привели к неисправности двери колесного отсека. Из-за этого воздушное судно отправилось на вынужденную посадку в Катар. Останки Заки Анвари при гибели просто разнесло на несколько частей. Напомним, в Афганистане произошел захват власти движением Талибан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Афганистан Заки Анвари
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...