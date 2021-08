Задохнулся в отсеке для шасси. При побеге из Афганистана погиб экс-футболист сборной U-16

16 августа при побеге из Афганистана в аэропорту Кабула погиб бывший футболист юношеской сборной страны U-16 Заки Анвари. Парень зацепился за колеса самолета и умер из-за недостатка кислорода в отсеке для шасси (там оксигена просто нет).

По информации источника, тело Анвари по частям опознали только спустя пару дней. Анвари был в числе тех, кто схватился за колеса транспортного лайнера при взлете. Вместе с другими афганскими беженцами Заки задохнулся.

Висящие тела беженцев привели к неисправности двери колесного отсека. Из-за этого воздушное судно отправилось на вынужденную посадку в Катар. Останки Заки Анвари при гибели просто разнесло на несколько частей. Напомним, в Афганистане произошел захват власти движением Талибан.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF's C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan's National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs