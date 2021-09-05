39-летний Бруну Алвеш перешел в клуб из чемпионата Греции
Прошлой командой португальца была "Парма"
ФК "Аполлон Смирнис" / Автор неизвестен
Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш пополнил ряды греческого ФК "Аполлон Смирнис".
Команда из Суперлиги Греции подписала игрока на сезон 2021/22.
Последним клубом Бруну был "Фамаликан" из Португалии - туда центральный защитник перешел этим летом, но покинул команду спустя две недели из-за конфликта с боссами клуба.
До этого 39-летний центрбэк выступал за итальянскую "Парму", за которую Алвеш выступал с 2018 по 2021 год.
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