  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

39-летний Бруну Алвеш перешел в клуб из чемпионата Греции

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Прошлой командой португальца была "Парма"

39-летний Бруну Алвеш перешел в клуб из чемпионата Греции

ФК "Аполлон Смирнис" / Автор неизвестен

Новина українською

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш пополнил ряды греческого ФК "Аполлон Смирнис".

Команда из Суперлиги Греции подписала игрока на сезон 2021/22.

Последним клубом Бруну был "Фамаликан" из Португалии - туда центральный защитник перешел этим летом, но покинул команду спустя две недели из-за конфликта с боссами клуба.

До этого 39-летний центрбэк выступал за итальянскую "Парму", за которую Алвеш выступал с 2018 по 2021 год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бруну Алвеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...