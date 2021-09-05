39-летний Бруну Алвеш перешел в клуб из чемпионата Греции

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш пополнил ряды греческого ФК "Аполлон Смирнис".

Команда из Суперлиги Греции подписала игрока на сезон 2021/22.

Последним клубом Бруну был "Фамаликан" из Португалии - туда центральный защитник перешел этим летом, но покинул команду спустя две недели из-за конфликта с боссами клуба.

До этого 39-летний центрбэк выступал за итальянскую "Парму", за которую Алвеш выступал с 2018 по 2021 год.