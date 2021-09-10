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Шенол Гюнеш уволен с поста главного тренера сборной Турции

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Команда разгромно уступила Нидерландам

Шенол Гюнеш уволен с поста главного тренера сборной Турции

Фото: habervakti.com

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Шенол Гюнеш покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу. Об этом пишет пресс-служба Турецкой федерации футбола (TFF).

"После встречи с тренером нашей национальной сборной Шенолом Гюнешом мы приняли решение разойтись. Мы хотели бы поблагодарить нашего уважаемого учителя, господина Гюнеша, который принес большой успех нашей стране, за его работу и вклад в турецкий футбол, и желаем ему крепкого здоровья и успехов в его будущей жизни", - говорится в заявлении TFF.

Гюнешу 69 лет, специалист возглавлял турецкую сборную с 2019 года, на прошедшем летом 2021 года чемпионате Европы сборная Турции заняла последнее место в группе, уступив во всех трех матчах с разницей мячей 1:8.

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В статье: Шенол Гюнеш
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