УЕФА отказался от претензий и денежных требований к Реалу, Барсе и Юве по делу Суперлиги

УЕФА отказался от претензий в адрес мадридского "Реала", каталонской "Барселоны" и туринского "Ювентуса" по делу европейской Суперлиги. Организация отменила все санкции в отношении трех грандов-организаторов турнира, разбирательство теперь недействительное, а денежные штрафы для данного трио и остальных девяти команд, которые ранее вышли из соревнования, были отменены.

Uefa withdraw for now any sanction vs last 3 clubs in SuperLeague and will hold from asking fines from other 9 (I understand this could change)



Tomorrow was deadline from Madrid Court not to proceed against Uefa.



Uefa standby now for European Court judgment