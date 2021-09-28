УЕФА отказался от претензий и денежных требований к Реалу, Барсе и Юве по делу Суперлиги
Второй заход?
The Super League Site
УЕФА отказался от претензий в адрес мадридского "Реала", каталонской "Барселоны" и туринского "Ювентуса" по делу европейской Суперлиги. Организация отменила все санкции в отношении трех грандов-организаторов турнира, разбирательство теперь недействительное, а денежные штрафы для данного трио и остальных девяти команд, которые ранее вышли из соревнования, были отменены.
EXCLUSIVE:— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 27, 2021
Uefa withdraw for now any sanction vs last 3 clubs in SuperLeague and will hold from asking fines from other 9 (I understand this could change)
Tomorrow was deadline from Madrid Court not to proceed against Uefa.
Uefa standby now for European Court judgment
Ранее в УЕФА хотели получить от "Арсенала", "Милана", "Челси", "Атлетико", "Интера", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "МЮ" и "Тоттенхэма" 15 миллионов евро и удержать 5% доходов, которые каждый из клубов получил бы за участие в турнирах под эгидой УЕФА за один сезон. Таким образом, организация не желает "создавать дополнительные сложности", как пишется в пресс-релизе.
UEFA statement on being forced to abandon the attempt to ban Barca, Real & Juve from Champions League - for now - due to a Spanish court ruling stopping them punishing the Super League rebels pic.twitter.com/mzEq7FrUb9— Rob Harris (@RobHarris) September 27, 2021
Как сообщают источники, УЕФА вполне может возбудить новое дисциплинарное дело в будущем. Также организация "продолжит предпринимать все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС для защиты своих интересов и всех заинтересованных сторон в футболе".
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