Карл-Хайнц Румменигге: Не понимаю, почему Реал, Барса и Юве продолжают цепляться за мертвую Суперлигу
Перес, Лапорта и Аньелли не согласны
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Бывший генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал идею возобновления Суперлиги. Цитирует бывшего функционера AS.
"Есть три клуба, которые поддерживают жизнь Суперлиги, как минимум с юридической точки зрения. В спорте мне сложно увидеть соревнование из трех клубов. Я не понимаю, почему "Реал", "Барса" и "Юве" продолжают цепляться за эту идею. Однако я точно знаю, что Суперлига, учитывая, как она была организована, мертва".
"Такой же посыл был от футбольных фанатов по всей Европе. Ни один клуб в Англии, Франции или Германии больше не испытывал соблазна играть с огнем. Это был поспешный поступок со стороны учредителей. Они хотели заложить основу для смягчения последствий, вызванных пандемией, в краткосрочной перспективе".
"Мы говорим о таких суммах, как 250-350 миллионов, для каждого клуба, что было бы каплей в море, потому что в конечном итоге эти деньги даже ухудшили бы экономическое положение. Флорентино Перес всегда был сторонником Суперлиги. Речь идет о бизнесмене, который долгое время не соглашался с решениями ФИФА и УЕФА и действовал соответственно. Идея Суперлиги родилась не в апреле, а намного раньше".
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